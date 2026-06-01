Anyaország :: 2026. június 1. 10:47 ::

Valahonnan lett 8,6 milliárdja, azzal is csak közel félmilliárdos profitot hozott össze a Megafon

Az előző évi 759 milliós veszteség után 2025-ben 474 millió forintos nyereséggel zárta az évet a Megafon Digitális Inkubátor Központ Nonprofit Kft., azaz a fideszes propagandagyár mögött álló cég.

A fordulathoz leginkább az kellett, hogy az egyéb bevételek során a korábbi 5,8 milliárd helyett 8,6 milliárdos összeg szerepeljen. Ennek forrását nem tudni, ám az biztos, hogy normál ügymenetből bődületes bukás lett volna: a nettó árbevétele a cégnek ugyanis a 16 millió forintot sem érte el, írja a hvg.

A személyi ráfordítások is brutálisan nőnek a cégnél: 2023-ban 877 millió forint volt 2024-ben 1,3 milliárd, tavaly már közel 1,8 milliárd forint. Ez 57 ember foglalkoztatására volt elég a propagandacégnél.

Az anyagjellegű ráfordítások (ide tartozhatnak a hirdetésekre kifizetett pénzek), már 5,6 milliárdot tettek ki, egy évvel korábban 5,1 milliárdot, még egy évvel korábban pedig 2,8 milliárdot.

A cég nem vette ki osztalékként a nyereséget, azt az eredménytartalékba helyezték el, amire vélhetően szüksége is lehet a Megafonnak, hiszen a legutóbbi hírek szerint az Orbán-kormány választásokon elszenvedett veresége után leépítések jönnek a cégnél.