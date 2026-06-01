Külföld :: 2026. június 1. 08:23 ::

Franciaország újabb orosz olajszállító hajót állított meg az Atlanti-óceánon

A francia haditengerészet újabb Oroszországból érkező olajszállító hajót állított meg egy nyílt tengeri művelet során az Atlanti-óceánon, több szövetséges, köztük az Egyesült Királyság támogatásával - jelentette be Emmanuel Macron francia elnök hétfőn az X közösségi oldalon.

"Elfogadhatatlan, hogy a hajók kijátsszák a nemzetközi szankciókat, megsértsék a tengerjogot, és finanszírozzák azt a háborút, amelyet Oroszország több mint 4 éve folytat Ukrajna ellen" - tette hozzá az államfő egy üzenetben, amelyben videót is közzétett a vasárnap végrehajtott feltartóztatásról.





Cette intervention a été effectuée en Atlantique, en haute mer,… La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.Cette intervention a été effectuée en Atlantique, en haute mer,… pic.twitter.com/zxEslYjbUE June 1, 2026

Ez a negyedik ilyen jellegű művelet, amelyet Franciaország hajtott végre az uniós szankciókat megkerülő, úgynevezett orosz árnyékflotta elleni küzdelem keretében.

(MTI nyomán)