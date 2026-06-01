Anyaország :: 2026. június 1. 11:36 ::

200 milliárd forintos árbevételt hoztak össze Balásy Gyula cégei tavaly

200 milliárd forintos árbevételt hoztak össze 2025-ben összességében Balásy Gyula cégei – nézte meg a Telex.

Az érdekeltségeitől a kormányváltás után már szabadulni akaró, és azokat az államnak felajánló Balásy három főbb cége a New Land Media, a Lounge Design és a Lounge Event.

A New Land Media az előző évi 84,8 milliárd forintról 100,5-re növelte az árbevételét 2025-ben, a nyeresége viszont 9 milliárdról visszaesett 2,3 milliárd forintra.

A Lounge Design árbevétele egy év 26,3 milliárdról 32,6 milliárdra nőt, a profit minimális üzemben növekedett: a 2024-es 4,2 milliárdhoz képest legutóbb 4,9 milliárd forintot könyvelhettek el.

A Lounge Event árbevételelében a fentiekhez képest már jelentősebb visszaesés következettbe, 93,8 milliárd forintról 59,5 milliárd forintra esett be ez a tétel, az adózott eredmény ugyanakkor 9,4 milliárdról 19,3 milliárd forintra nőtt.

Ahogy a lap írja, a cégek oszalékot nem fizetnek ki, a nyereség az eredménytartalékokba került.

Balásy Gyula a Fidesz-kormányok propagandájának motorja volt a mögöttünk hagyott ciklusokban, Rogán Antalhoz közeli vállalkozóként sok milliárdos állami megrendelések teljesítésére plakátolta tele időről időre az országot a Fidesz kék plakátjaival. A választás után nem sokkal aztán besétált a Tiszához közeli Kontroll stúdiójába, ahol könnyes szemmel ajánlotta fel a cégcsoportját az államnak.

Nem sokkal később kiderült, hogy Balásy Gyula érdekeltségei után hűtlen kezelés és pénzmosás miatt nyomoz a rendőrség, aminek keretében a több, a cégeihez köthető számlát zároltak. Így került veszélybe némileg a hétvégén rendezett budapesti Bajnokok Ligája-döntő is, ahol szervezőként a Lounge-csoport is érdekelt volt. Mivel a számlákat befagyasztották, Balásy cégei napokkal az esemény előtt nem tudtak kifizetni az alvállalkozóiknak mintegy 300 millió forintot, amit végül az állam vállalt magára.

(24)