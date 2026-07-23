Cigánybűnözés, Videók :: 2026. július 23. 09:10 ::

Sem a bűnügyi felügyelet, sem a kamerák nem zavarták a dílerkedő cigányasszonyt a VIII. kerületben

A Budapesti VIII. Kerületi Ügyészség vádat emelt, és végrehajtandó fegyházbüntetést indítványoz azzal a 65 éves nővel szemben, aki a Blaha Lujza téren és környékén árulta a drogot.

A vádirat lényege szerint a nő 2024 augusztusától az utolsó, 2025. szeptember 19-i elfogásáig elsősorban Budapest VIII. kerületében foglalkozott az ún. kristály nevű kábítószer kis tételekben történő értékesítésével.

A nő a dílerkedést akkor is folytatta, amikor a rendőrség őt tetten érte, és sem az ekkor vele szemben foganatosított letartóztatása, majd bűnügyi felügyelete, sem pedig az általa is tudottan a józsefvárosi köztereken meglévő térfigyelő kamerák nem tántorították el az üzlet folytatásától, így ezalatt az időszak alatt a minősített esetnek számító jelentős mennyiség közel felét adta el az alkalmi vevőinek.

Mivel a jelenleg is letartóztatásban lévő nő a kereskedői tevékenyéségét oktatási intézmények közelében is folytatta, ezért a kerületi ügyészség őt a kábítószer-kereskedelem bűntettének speciális, súlyosabban büntetendő esetével vádolja, és vele szemben végrehejtandó fegyházbüntetés kiszabását, valamint vagyonelkobzást indítványozott a vádiratban.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság a töbszörös visszaeső vádlott ügyében egy hónapja már előkészítő ülést is tartott, ahol a nő nem ismerte be a bűnösségét, így az 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekménye miatt az ügye ez év szeptemberében már az első bírósági tárgyalással folytatódik, írja honlapján az ügyészség.

Az alább közölt felvételeken három olyan eset látható, ahol a nő az utcán, a kamerák látószögében adja el kábítószert a vevőinek: