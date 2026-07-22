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19:57
Jövő nyáron kezdődik Maduro büntetőpere New Yorkban
19:38
Már a hetedik gyanúsítottat vették őrizetbe az NKA-botrány miatt
19:17
BvOP: újabb látogatók próbáltak mobiltelefont bejuttatni a börtönbe
18:55
Trump: két évig még marad a generikus gyógyszerek vámmentessége, majd drasztikus emelés következik
18:21
A végrehajtói rendszer 1994-es átalakítását is megvizsgálja a végrehajtói visszaéléseket feltáró országgyűlési bizottság
18:10
Ez nem a kétfarkúak éve: trágár üzeneteket hozott nyilvánosságra, majd lemondott a hegyvidéki
alpolgármester
17:50
Egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a Heim Pál gyermekkórház
17:38
Svájcban landolt közpénzek: már pénzmosás a vád Nobilis Kristóf ellen, akitől 1,7 milliárd forintot kobozna el az ügyészség
17:17
Netanjahu Aligator Alcatraza: krokodilokkal fogják őriztetni a palesztin rabokat a Negev-sivatagban
17:03
Kreml: az orosz hadsereg a teljes fronton támad
16:48
Velkey: ahány ezer munkahely, szinte ugyanannyi vendégmunkavállalói engedélykérelem a BYD-nél
16:32
Trump iráni hidak és erőművek elleni válaszcsapást ígért minden megtámadott hajó után
16:20
Nemzetbiztonsági bizottság: Szijjártó Pétert is meghallgatná a Tisza Párt - 2051-ig titkosították az elhangzottakat
16:07
Házkutatást tartott a NAV a Családbarát Magyarország Központnál
15:59
Bubópestisgyanús esetről számoltak be Mongólia nyugati részén
15:17
Jól halad a zsidó népirtás: minden eddiginél több vetélést jelentettek a Gázai övezetből
14:40
Magyar Péter újabb vágya teljesült: lemondott a legfőbb ügyész
14:34
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Ülésezik a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró
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A jövő hétre is kezdeményezte a kormány a parlament rendkívüli ülésének összehívását
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Rendőrőrs lett Hitler szülőházából, hogy ne szolgálhasson zarándokhelyként
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Videók
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2026. július 22. 14:09
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Ülésezik a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottság
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19:57
Jövő nyáron kezdődik Maduro büntetőpere New Yorkban
19:38
Már a hetedik gyanúsítottat vették őrizetbe az NKA-botrány miatt
19:17
BvOP: újabb látogatók próbáltak mobiltelefont bejuttatni a börtönbe
18:55
Trump: két évig még marad a generikus gyógyszerek vámmentessége, majd drasztikus emelés következik
18:21
A végrehajtói rendszer 1994-es átalakítását is megvizsgálja a végrehajtói visszaéléseket feltáró országgyűlési bizottság
18:10
Ez nem a kétfarkúak éve: trágár üzeneteket hozott nyilvánosságra, majd lemondott a hegyvidéki
alpolgármester
17:50
Egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a Heim Pál gyermekkórház
17:38
Svájcban landolt közpénzek: már pénzmosás a vád Nobilis Kristóf ellen, akitől 1,7 milliárd forintot kobozna el az ügyészség
17:17
Netanjahu Aligator Alcatraza: krokodilokkal fogják őriztetni a palesztin rabokat a Negev-sivatagban
17:03
Kreml: az orosz hadsereg a teljes fronton támad
16:48
Velkey: ahány ezer munkahely, szinte ugyanannyi vendégmunkavállalói engedélykérelem a BYD-nél
16:32
Trump iráni hidak és erőművek elleni válaszcsapást ígért minden megtámadott hajó után
16:20
Nemzetbiztonsági bizottság: Szijjártó Pétert is meghallgatná a Tisza Párt - 2051-ig titkosították az elhangzottakat
16:07
Házkutatást tartott a NAV a Családbarát Magyarország Központnál
15:59
Bubópestisgyanús esetről számoltak be Mongólia nyugati részén
15:17
Jól halad a zsidó népirtás: minden eddiginél több vetélést jelentettek a Gázai övezetből
14:40
Magyar Péter újabb vágya teljesült: lemondott a legfőbb ügyész
14:34
Bombával fenyegető szolnokit vettek őrizetbe
14:09
Ülésezik a Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró
Vizsgálóbizottság
13:53
Megnyílt a regisztrációs felület a katonai szolgálatba visszatérés lehetőségéről szóló tájékoztatóra
13:26
2028-ra kapott időpontot egy beteg
gerinc-MR-vizsgálatra
13:18
A jövő hétre is kezdeményezte a kormány a parlament rendkívüli ülésének összehívását
13:02
Rendőrőrs lett Hitler szülőházából, hogy ne szolgálhasson zarándokhelyként
12:32
Augusztus 31-én dönt a Tisza-kétharmad a Független Közmédia Testület tagjairól
11:58
Leállt az ingatlanpiac Romániában, miután egy hacker letörölte a teljes földhivatali adatbázist
11:37
Megszüntette a Puskás Akadémia támogatását Szíjj László cége a Fidesz bukása után
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09:52
Bántalmazás miatt emeltek vádat négy mentőápoló ellen Pécsen, amiért móresre tanították az őket szidalmazó, agresszív alkoholistát
09:42
Magyar Péter: tízéves vasúti fejlesztési program indul megközelítőleg 3500 milliárd forintból
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08:08
Kigyulladt egy dél-oroszországi olajtároló ukrán dróntámadás következtében
07:48
Újabb rejtélyes haláleset Moszkvában: felakasztva találtak rá egy
felsővezetőre
07:34
Tovább terjedt az erdőtűz Franciaország délkeleti részén, 2300 háztartás maradt áram nélkül
07:02
Hegseth: 37,5 milliárd dollárba kerül szeptember végéig az Irán elleni háború
06:59
A nyári hőségben is gyakran riasztják a tűzoltókat szén-monoxid miatt
22:58
Ki az ellenzék
vezére?
22:52
A francia parlament törvényben tiltotta meg a 15 év alattiaknak a közösségi hálózatok használatát
22:40
Zelenszkij leváltotta a hadsereg főparancsnokát
22:34
Újabb létszámleépítést jelentettek be a Dunai Vasműnél
22:29
Benyújtották a vármegyéket megyékre, a főispánokat kormánymegbízottakra átnevező törvénymódosítást
21:43
Magyar Péter a "vidéki prókátorral" találkozott a Polgár-fiaskó
után
21:32
Benyújtotta a kormány az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslatot
21:18
A korábbi osztrák kancellár is az MCC fizetési listáján volt, de a Fidesz bukása után visszautalta a pénzt
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Utoljára frissítve: 2026. 07. 22. 19:04:23
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