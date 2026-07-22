Háború :: 2026. július 22. 16:32 ::

Trump iráni hidak és erőművek elleni válaszcsapást ígért minden megtámadott hajó után

Donald Trump amerikai elnök iráni hidak és erőművek elleni válaszcsapást helyezett kilátásba szerdán, amennyiben a jövőben Irán hajókat támad meg a Hormuzi-szorosban.

Internetes közösségi oldalán washingtoni idő szerint szerdán reggel megjelent bejegyzésében az elnök azt írta, hogy "ettől a pillanattól fogva, minden alkalommal, amikor az Iráni Iszlám Köztársaság tüzet nyit egy hajóra a Hormuzi-szorosban - akár rakétával, drónnal vagy más eszközzel és fegyverrel -, az Egyesült Államok bombát dob le és megsemmisít egy hidat vagy erőművet, akár a főváros, Teherán közelében vagy területén" - írta Donald Trump.

Az amerikai haderő washingtoni idő szerint kedden este újabb légicsapásokat intézett iráni katonai célpontok ellen, az egymást követő 11. napon.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán megismételte az Egyesült Államok nyitottságát a tárgyalásokra Iránnal, amennyiben a teheráni vezetés szándéka "komoly". Hozzátette ugyanakkor, hogy ha Irán részéről nem tapasztalnak komolyságot, akkor az Egyesült Államok megteszi a "szükséges" lépéseket annak érdekében, hogy megvédje saját és szövetségesei érdekeit.

Kijelentette, hogy Irán törekvése a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés megszerzésére már csak azért sem fogadható el, mert veszélyes precedenst teremthet a világ már részein, de a Közel-Keleten is. Ebben a kérdésben a "hajózás szabadságának alapvető elve" a tét - fejtette ki Marco Rubio.

A Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének miniszteri találkozóján a Fülöp-szigeteken tartózkodó amerikai külügyminiszter újságírók előtt jelezte, hogy számos ország kifejezte szándékát arra, hogy csatlakozzon az Egyesült Államokhoz a Hormuzi-szoros védelmére irányuló erőfeszítésekben.

(MTI)