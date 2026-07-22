Friss hírek :: 2026. július 22. 10:44 ::

Késelés miatt tartóztattak le egy férfit Borsodban

Elrendelte a Miskolci Járásbíróság annak a férfinak a letartóztatását, aki szombaton egy 24 centiméter hosszú késsel, egy szóváltást követően megszúrta unokatestvére élettársát a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Prügyön - közölte szerdán a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya az MTI-vel.

Azt írták, a gyanúsított ittas állapotban azzal fenyegette meg rokonait, hogy megöli őket, majd az unokatestvére élettársát a bordáinál meg is szúrta, aki nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Hozzátették, a gyanúsított cselekménye bizonyítottság esetén emberölés bűntette kísérletének megállapítására alkalmas.

A törvényszék közölte, az élet elleni bűncselekmény magas büntetési tétele miatt fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye. Tartani kell továbbá attól, hogy a férfi a tanúkat jogellenesen befolyásolná, megfélemlítené, így a bizonyítást veszélyeztetné. Büntetett előéletére, az elkövetés körülményeire és arra figyelemmel, hogy jelen cselekményét büntetőeljárás hatálya alatt követte el, megalapozottan lehet a bűnismétlésre következtetni.

A bíróság augusztus 21-ig rendelte el a letartóztatást, a végzés nem végleges.