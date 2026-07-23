Ukrán dróncsapás érte az üzemanyag- és energiaipari komplexum egyik létesítményét az oroszországi Uljanovszk megye Novoszpasszkojei járásában, a létesítményben tűz ütött ki - közölte Alekszandr Russzkih, a régió kormányzója csütörtökön a Max üzenetküldő alkalmazáson.
A helyszínre tűzoltókat és biztonsági szolgálatokat vezényeltek. Az uljanovszki repülőtér forgalmát korlátozták.
A Krím félszigeten egy civil életét vesztette ukrán támadások következtében, négyen pedig - köztük két gyermek - megsebesültek. A Belgorod megyei Sebekino körzetében egy ember életét vesztette, egy pedig sérüléseket szenvedett.
(MTI nyomán)