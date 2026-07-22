Anyaország :: 2026. július 22. 19:17 ::

BvOP: újabb látogatók próbáltak mobiltelefont bejuttatni a börtönbe

Két hozzátartozó a szabályokat súlyosan megsértve a Budapesti Fegyház és Börtönben egy mobiltelefont adott át a fogvatartottnak a plexifal fölött - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) szerdán az MTI-vel.

Azt írták, hogy a látogatófogadást felügyelő munkatársaiknak gyanússá vált, hogy a fogvatartott és hozzátartozói furcsán viselkednek, alig beszélgetnek, és folyamatosan figyelik a környezetüket.

A fogvatartott motozása során előkerült egy kis méretű mobiltelefon - tették hozzá.

Megjegyezték, hogy a leggyakoribb tiltott tárgyak – mint például mobiltelefon, gyógyszer vagy bármely kommunikációra alkalmas eszköz – bejutása súlyos biztonsági kockázatot jelent.

Hangsúlyozták, hogy a büntetés-végrehajtási szervezet következetesen és szigorúan lép fel minden olyan esetben, amikor tiltott tárgyat próbálnak bejuttatni: a fogvatartottal szemben fegyelmi és szükség szerint szabálysértési vagy büntetőeljárás indul, továbbá szigoríthatják az elítéltre vonatkozó biztonsági szabályokat, és korlátozhatják a kapcsolattartását is.

A hozzátartozók felelősségét a rendőrség vizsgálja a büntetés-végrehajtási intézet által tett feljelentés alapján - áll a közleményben.