Két hozzátartozó a szabályokat súlyosan megsértve a Budapesti Fegyház és Börtönben egy mobiltelefont adott át a fogvatartottnak a plexifal fölött - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) szerdán az MTI-vel.
Azt írták, hogy a látogatófogadást felügyelő munkatársaiknak gyanússá vált, hogy a fogvatartott és hozzátartozói furcsán viselkednek, alig beszélgetnek, és folyamatosan figyelik a környezetüket.
A fogvatartott motozása során előkerült egy kis méretű mobiltelefon - tették hozzá.
Megjegyezték, hogy a leggyakoribb tiltott tárgyak – mint például mobiltelefon, gyógyszer vagy bármely kommunikációra alkalmas eszköz – bejutása súlyos biztonsági kockázatot jelent.
Hangsúlyozták, hogy a büntetés-végrehajtási szervezet következetesen és szigorúan lép fel minden olyan esetben, amikor tiltott tárgyat próbálnak bejuttatni: a fogvatartottal szemben fegyelmi és szükség szerint szabálysértési vagy büntetőeljárás indul, továbbá szigoríthatják az elítéltre vonatkozó biztonsági szabályokat, és korlátozhatják a kapcsolattartását is.
A hozzátartozók felelősségét a rendőrség vizsgálja a büntetés-végrehajtási intézet által tett feljelentés alapján - áll a közleményben.