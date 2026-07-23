Külföld, Videók :: 2026. július 23. 08:58 ::

Egy 74 évvel ezelőtt lezuhant gép roncsait találták meg az Atlanti-óceán fenekén - az eset után tették kötelezővé a felszállás előtti utastájékoztatást

Megtalálták az Atlanti-óceán fenekén, a Puerto Ricó-i partok közelében a 74 éve lezuhant Pan Am-gépet, amelynek tragikus sorsa hozzájárult, hogy bevezessék a minden járaton elhangzó biztonsági tájékoztatást - számolt be róla kedden a Discovery Channel.

A Pan Am Clipper Endeavor roncsait Puerto Rico északi partjainál találta meg júniusban az Air/Sea Heritage Foundation más közreműködőkkel, köztük a Discovery Channel Expedíció az ismeretlenbe című sorozatával együtt.

A Douglas DC-4 típusú repülőgép 1952. április 11-én, nem sokkal a Puerto Ricóból való felszállás után zuhant le, 64 utassal és öttagú legénységgel a fedélzetén.

Bár az óceánba való becsapódást még mindannyian túlélték, végül csak 12 utas és a legénység menekült meg. A túlélők később elmondták, hogy a becsapódást követően pánik tört ki a fedélzeten, mivel sok utas nem találta a mentőmellényét, a személyzet pedig nehezen tudta előhúzni a mentőcsónakokat. A kettészakadt gép percek alatt elsüllyedt.

Az 52 halálos áldozattal járó katasztrófa nyomán reformálták meg a légiközlekedést, bevezették a repülés előtti biztonsági eligazításokat és a vészhelyzeti eljárások bemutatását.

A gép roncsainak felkutatásához, amelyben a Deep Sea Vision cég is részt vett, nagyfelbontású szonárt használtak. A gép maradványait mintegy 610 méteres mélységben találták meg.

A kutatásról a Discovery Channel Expedíció az ismeretlenbe című sorozatának őszi különkiadásában lesz szó, a csatornán a felfedezés pillanatairól tettek közzé kedden egy előzetest.

(MTI nyomán)