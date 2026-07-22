Anyaország :: 2026. július 22. 13:26 ::

2028-ra kapott időpontot egy beteg gerinc-MR-vizsgálatra

A Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház egyik betege egy 2028. januári napra kapott időpontot gerinc-MR-vizsgálatra – derül ki abból a beutalóból, amelyet Kunetz Zsombor tett ki a Facebook-oldalára.

Az egészségügyi szakértő azt írta:

Nem a csípő- és térdprotézis-várólista az, ami elsődlegesen és rendkívüli mértékben befolyásolhatja a beteg hosszú távú életkilátásait, hanem ez. MR-időpont 2028-ra!

Az orvos hozzátette:

Nagyon remélem, hogy az augusztus végéig elkészítendő várólista-csökkentő program ezekre a diagnosztikai problémákra ad majd elsődlegesen megoldást.

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