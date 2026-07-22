Donald Trump elnök kedden bejelentette, hogy az Egyesült Államokba külföldről behozott összes generikus gyógyszerre augusztus 1-jétől számított két évig továbbra is marad a 0 százalékos vámtarifa, az ezt követő évben a mérték azonban 100 százalékra, a rákövetkező évben pedig már 200 százalékra emelkedik.
Az amerikai elnöknek a Truth Socialon közzétett bejegyzése szerint "ez azért történik, hogy a generikus gyógyszergyártást Amerikába helyezzék át, és büntessük azokat a vállalatokat, amelyek úgy döntenek, hogy nem építenek üzemet a nekik megadott időn belül".
Az amerikai szövetségi élelmiszer- és gyógyszerügyi hivatal (FDA) adatai szerint az Egyesült Államokban forgalmazott gyógyszerek több mint 90 százaléka generikus.
A vámemelés különösen Indiát sújthatja, amely az Egyesült Államokban forgalmazott összes ilyen gyógyszernek csaknem a 40 százalékát szállítja.
(MTI)