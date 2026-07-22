Háború :: 2026. július 22. 17:03 ::

Kreml: az orosz hadsereg a teljes fronton támad

A front teljes szélességében támadnak az orosz fegyveres erők Ukrajnában, "a különleges hadművelet" keretében, Moszkvának a harci cselekmények leállítására vonatkozó feltételei változatlanok - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerdai sajtótájékoztatóján.

Mint hangoztatta, amint a kijevi rezsim meghozza a szükséges, felelősségteljes döntést, nagyon gyorsan leállhatnak a harci cselekmények, és megkezdődhetnek a komoly tárgyalások. A Kreml szóvivője nem kommentálta azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint Oroszország szigorított volna álláspontján, megjegyezve, hogy ezek a spekuláció műfajához tartoznak.

Alekszandr Szirszkijnek, az ukrán fegyveres erők főparancsnokának menesztésével kapcsolatban megjegyezte, hogy "a kijevi rezsimet belső megrázkódtatások érik - ez érthető, ez szabad szemmel is látható".

Kétségeit fejezte ki azokkal a hírekkel kapcsolatban, amelyek szerint az Európai Unió elérte szankciópolitikájának határát, megjegyezve, hogy az európai politikusok "őrültségének" sincs határa. Megismételte, hogy Oroszország az EU által ellene bevezetett büntetőintézkedéseket "a nemzetközi jog szempontjából teljesen jogellenesnek" tartja.

Peszkov szerint a 21. európai szankciócsomagban olyan korlátozások vannak, amelyek közvetlenül sújtják több tagállam érdekeit.

A szóvivő azt mondta, a Kremlnek nincs tudomása róla, hogy Oroszország és Németország képviselői Bakuban találkoztak volna. Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnök keddi berlini látogatásán közvetve utalt arra, hogy német és orosz tisztviselők titkos találkozót tartottak az azeri fővárosban, Bakuban.

(MTI)