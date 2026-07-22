Anyaország :: 2026. július 22. 11:37 ::

Megszüntette a Puskás Akadémia támogatását Szíjj László cége a Fidesz bukása után

Már nem szerepel a felcsúti Puskás Akadémia támogatói között Szíjj László cége, a Duna Aszfalt – szúrta ki a 444. A lap megkeresésére reagálva a társaság közölte, hogy a támogatások éves felülvizsgálatakor döntöttek annak megszüntetése mellett, minden támogatást egyedileg mérlegelnek.

Azt írták: "társaságunk szponzorációs portfólióját és támogatási prioritásait rendszeresen éves szinten felülvizsgálja. Ennek keretében döntöttünk úgy, hogy a Puskás Akadémia támogatását jelenleg nem folytatjuk."

Igaz, Orbán Viktor kedvenc klubja így is a legtöbb támogatóval bíró focicsapat az NB I.-ben, noha a legtöbb szponzor Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó cég.

Ugyanakkor érdekes, hogy a Duna Aszfalt, mint az egyik legnagyobb hazai építőipari cég, a korábbi években az állami közbeszerzések egyik legnagyobb nyertese, a Fidesz-kormány bukása után szünteti meg a támogatását.

Ráadásul nem a Duna Aszfalt az egyetlen korábbi támogató, amely a választás után pár hónappal eltűnt a felcsúti klub mögül. Az autópálya-koncessziókban is szép részt vállaló cég mellett felhagyott a támogatással a Puskás Ferenc Sport Hotel, az Alcsúti Arborétum és a Békés Drén Kft. is. Ez utóbbi cég tulajdonosa Mészáros Lőrinc korábbi üzlettársa.

(24 nyomán)