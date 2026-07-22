Külföld :: 2026. július 22. 17:17 ::

Netanjahu Aligator Alcatraza: krokodilokkal fogják őriztetni a palesztin rabokat a Negev-sivatagban

Izraelben megkezdték a munkálatokat a Negev-sivatagban fekvő Keciot börtön körül egy krokodilokkal teli vizesárok kialakításához - jelentette a Walla hírportál szerdán.

Az egyiptomi határ közelében fekvő Keciot börtönben különös biztonsági óvintézkedéssekkel őrzött rabokat - köztük a Hamász Nuhba nevű elitkommandójának harcosait - tartják fogva.

A Walla tájékoztatása szerint megkezdődtek a földmunkák az Itamár Bengvír nemzetbiztonsági miniszter kezdeményezte kísérleti program keretében. A projekt lezárása után döntenek arról, hogy más fokozott biztonságú börtönökre is kiterjesztik-e a krokodilok alkalmazását.



Illusztrációk: MI

A tervek szerint egy mintegy 180 méter hosszú vizesárok veszi majd körül a börtön egyik részét. Az árokba külföldről behozott krokodilokat telepítenének, hogy megnehezítsék a foglyok szökését, illetve elrettentő hatást fejtsenek ki.

Idit Szilman környezetvédelmi miniszter szerdán a 103FM rádióban védelmébe vette a tervet, hangsúlyozva, hogy nem pusztán jelképes intézkedésről van szó. "Aláírtam azt a rendeletet, amely felhatalmazza a Sin Bét belbiztonsági szolgálatot egy konkrét kísérleti program végrehajtására a Keciot börtön körül, ahol a Nuhba terroristáit tartják fogva. Mindezt úgy, hogy közben a krokodilok jólétéről is gondoskodnak" - mondta Szilman.



Fotó: ShutterStock

"Igen, ez elrettentő eszköz. Nagyon félnek a krokodiloktól. Az ellenségeink által értett nyelven beszélünk" - tette hozzá.

A Keciot börtönnek helyet adó Ramat Hanegev regionális önkormányzat vezetése felháborodott a terv miatt. A tanács elnöke, Eran Doron szerint ahelyett, hogy a miniszter rendőrőrsöt létesítene, összegyűjtené az illegális fegyvereket, és megerősítené a helyi rendfenntartást, egy drága és haszontalan projektre költ.





The National Security ministry was to build a high-security prison surrounded by a moat filled with crocodiles. Israel changes the status of Nile crocodile to bring Ben Gvir's outlandish "Alligator Alcatraz" closer to reality.The National Security ministry was to build a high-security prison surrounded by a moat filled with crocodiles. pic.twitter.com/Xbv1qvityX July 17, 2026

Tiltakozott Izrael legismertebb állatvédő szervezete is. Szerintük a krokodilok alkalmazása nem arányos eszköz a szökések megakadályozására, ráadásul az állatok börtönkörnyezetben tartása "jelentős szenvedést okozna számukra", miközben technológiai és mérnöki alternatívák is rendelkezésre állnak. A szervezet szerint a döntés inkább választási kampánycélokat szolgálhat.

(MTI nyomán)

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