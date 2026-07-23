Háború :: 2026. július 23. 07:23 ::

Támadás ért két szaúdi olajszállító tankert a Vörös-tengeren

A jemeni húszi felkelők csütörtökön bejelentették, hogy rakéta- és dróntámadást hajtottak végre két szaúdi olajszállító tanker ellen a Vörös-tengeren.

A húszik közlése szerint az Encelia és a Layla nevű tartályhajókat ballisztikus rakétákkal, manőverező robotrepülőgépekkel és drónokkal támadták meg. A csoport azt állította, hogy a hajók megsértették a Szaúd-Arábia kikötőibe tartó hajók ellen elrendelt tengeri blokádot.

A szaúdi állami SPA hírügynökség megerősítette, hogy az egyik hajón tűz ütött ki, a személyzet azonban sértetlen maradt. A támadást az SPA a nemzetközi jog megsértésének nevezte, ugyanakkor nem nevezte meg az elkövetőt.

A brit United Kingdom Maritime Trade Operations korábban arról számolt be, hogy egy tanker kapitánya ismeretlen eredetű becsapódásról és fedélzeti tűzről tett jelentést a Vörös-tenger déli részén, mintegy 130 kilométerre Szaúd-Arábia partjaitól. A brit Vanguard tengeri kockázatelemző vállalat szerint a szaúdi zászló alatt közlekedő Enceliát ismeretlen lövedék találta el.

A támadás tovább növelte a Vörös-tenger hajózási útvonalának biztonsági kockázatait. Hajókövetési adatok szerint több tartályhajó már útvonalat módosított, miután a húszik figyelmeztették a hajózási társaságokat, hogy kerüljék a szaúdi kikötőket. Két kínai rendkívül nagy nyersolajszállító tanker ugyanakkor csütörtökön folytatta útját a Báb el-Mandeb-szoros felé, fedélzetén összesen mintegy négymillió hordó szaúdi nyersolajjal.

Elemzők szerint a Vörös-tenger térségében kialakuló újabb feszültség tovább növelheti a globális energiapiac bizonytalanságát, miközben a Hormuzi-szoros körüli konfliktus már eddig is jelentős fennakadásokat okozott az olajszállításban.

(MTI)