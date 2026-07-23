Programajánló :: 2026. július 23. 08:07 ::

A nándorfehérvári diadalra emlékeznek Szegeden

Középkori forgatag várja a látogatókat szombaton Szegeden az alsóvárosi ferences templom mellett, ahol koncertekkel, kulturális programokkal, középkori fegyver- és harci bemutatóval, apródiskolával, közös tánccal, gyermekprogramokkal emlékeznek a nándorfehérvári diadalra a csata 570. évfordulója alkalmából - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

A nándorfehérvári diadal 550. évfordulóján, 2006-ban a szegedi ferences rendház alsóvárosi kultúrházának munkatársai azzal a szándékkal hívták életre a Hunyadi János török fölött aratott győzelmére emlékező rendezvényt, hogy a nagyszámú nemzeti gyásznapok mellett a világraszóló győzelmeink előtt is méltóképpen tisztelegjenek.

1456 nyarán a Kapisztrán Szent János vezetésével dél felé vonuló keresztesek megálltak a szegedi ferences rendház mellett, a mai Mátyás téren, így a Nándorfehérvári Emléknapoknak a helyszíne révén közvetlen kapcsolata is van a történelmi eseménnyel.

Szeged egyetlen, immár két évtizede megszervezett, középkori hagyományokat felidéző kulturális programjának résztvevői szombaton délelőtt a belvárosban, a Klauzál téren gyülekeznek, majd a zenés-zajos menet - muzsikusokkal, dobosokkal, zászlóforgatókkal - az alsóvárosi ferences templomhoz és kolostorhoz vonul, ahol élő szerepjáték, gyermek lovagi torna, apródiskola, sárkányösvény interaktív játék, lovagi kézműves foglalkozás, solymászbemutató várja őket. Fellép Sayid Al-Zaawahifi, a Kígyók Ura, és láthatók majd a színpadon hastáncosok is.

A látogatók akár karnyújtásnyi közelségből csodálhatják meg az öltözeteket és a fegyvereket, megtapasztalhatják, milyen volt a tábori élet Mátyás korában a fekete sereg számára. Haditorna, lovagi bajvívás, középkori fegyver- és hadi bemutató mellett a hagyományőrző egyesületek tagjai táncházakat, koncerteket tartanak. A Maróti Hagyományőrző Egyesületnek köszönhetően az is kiderül, milyen tűzfegyvereket használtak a török korban.

A programot - már napnyugta után - tűzijáték helyett Szent Longinus Történelmi Hagyományőrző Egyesület tűzshowja és tűzpárbaja zárja.

Másnap reggel a ferences templomban ünnepi szentmisét tartanak a nándorfehérvári diadal 570. évfordulójának tiszteletére.

A Hunyadi János által vezetett keresztény magyar seregek 1456. július 22-én mértek megsemmisítő vereséget II. Mehmed török szultán hadaira. A napot 2011-ben az Országgyűlés a nándorfehérvári diadal emléknapjává nyilvánította.