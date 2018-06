Külföld, Holokamu :: 2018. június 21. 11:35 ::

Antifasiszta rémálom Németországban: nemzetiszocialista űrhajók készítették elő az újabb holokausztot

Egy nácinak bélyegzett gyermekjáték borzolja éppen az elmeroggyantak idegeit Németországban. A Harmadik Birodalom jelképeit viselő repülő csészealj készítői terméküket úgy reklámozták, mint „az első olyan eszközt, amely képes az űrben repülni”. Azonnal felcsattant a polkorrekt kórus: a játék repülő csészealj azt sugalmazza, hogy Hitler tudósai sikeresen építettek volna űrhajót. A játékot már el is távolították az üzletek polcairól.

A gyártó, az észak-rajna vesztfáliai Revell cég a tiltakozások hatására meghátrált, és bejelentette: a játék gyártását és forgalmazását beszüntetik a „teljesen jogos” kritikák hatására, melyek arra hívták fel a figyelmet, hogy ilyen űreszköz a valóságban sohasem létezett. (Hány olyan játék van a világon, amely a valóságban sohasem létezett?...) Nagy kár, ugyanis a játék leírása szerint 6000 km/h sebességgel tud repülni. 12 évesnél idősebb gyermekeknek ajánlották, az ára pedig 49.99 euró volt.

Megszólalt az ügyben a drezdai Hadtörténeti Múzeum, valamint a Német Gyermekeket Védelmező Társaság is. Jens Wehner történész azon kesergett, hogy a játék repülő csészealj azt a képzetet kelti, mintha a „nácik” ilyesfajta fejlett technológiákkal rendelkeztek volna, ami természetesen nem igaz. Wehner a Frankfurter Allgemeine Zeitung című lapnak kinyilatkoztatta a meghökkentő tényt: „Abban az időben technológiailag lehetetlen volt ilyen eszközt építeni.” De persze azt sem hallgatta el, mi is az igazi bajuk ezzel a jópofa játékkal a megmondóembereknek: „A rajongók ezt a játékot felhasználhatják mint stratégiát, mellyel kétségeket ébreszthetnek mindazzal kapcsolatban, amit a nemzetiszocializmusról tudunk”. A játék repülő csészealj tán még holokauszttagadásra is alkalmas lehet...

A bírálatok kereszttüzébe került Revell cég alaposan megijedt, mindenben igazat adott a kritikusoknak, és beismerte, hogy „ez a játék egy kitalált, különleges repülőeszköz, amelynek léte a valóságban nem bizonyítható”. Közleményükben leszögezik még: „Sajnálatos módon termékünk leírásában mindezt nem fejtettük ki megfelelően, és ezért bocsánatot kérünk”.

Csakhogy ennyivel nem úszhatták meg. A cég szóvivője bűnbánóan kinyilvánította, hogy a Revell elhatárolja magát a háborúk és a náci múlt dicsőítésétől, mi több, igyekszik utánajárni annak, miként volt lehetséges a játék kifejlesztése és forgalmazása.