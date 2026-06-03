Anyaország :: 2026. június 3. 19:21 ::

Macron azt hiszi, azért lett elege az országnak a Fideszből, mert "a magyar nép ragaszkodik az EU értékeihez"

A Magyar-kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, és Magyarország számára is új korszak kezdődött Európában - jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök szerdán a párizsi Élysée-palotában, ahol fogadta Magyar Péter miniszterelnököt.

A francia elnök azt mondta: Magyar Péter kormányra kerülése ékes bizonyítéka annak, hogy a magyar nép mennyire ragaszkodik az Európai Unió értékeihez. Üdvözölte azt az elvi megállapodást, amelyet múlt héten jelentett be az Európai Bizottság az eddig befagyasztott uniós pénzek nagy részének felszabadításáról, illetve a magyar kormány azon döntését, hogy csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Ezek olyan döntések, amelyek Magyarország és az EU érdekeit szolgálják - mondta.

Macron kijelentette: a mai párizsi látogatás lehetőséget kínál a kétoldalú partnerség modernizálására is az 1991-es egyetértési és barátsági szerződésre építve. Magyarország és Franciaország meg tudja erősíteni stratégiai együttműködését a védelem, az energiaipar, a mezőgazdaság és a dezinformáció elleni küzdelem terén. Macron örömének adott hangot amiatt is, hogy a magyar diákok ősztől visszatérhetnek az Erasmus-programba.

Magyar Péter a magyar-francia stratégiai megállapodás megújításáról állapodott meg a francia elnökkel



Magyar Péter miniszterelnök a magyar-francia stratégiai megállapodás megújításáról állapodott meg Emmanuel Macron francia elnökkel, amely még az október 23-i magyar nemzeti ünnepet megelőzően megtörténik.

A kormányfő szerda délután Facebook-oldalán azt írta: a német kancellár után a francia elnökkel folytatott előremutató és ígéretes tárgyalásokat bilaterális és európai ügyekben.

Óriási fejlődési lehetőségek előtt állunk a francia-magyar kapcsolatokban az energia, a védelmi együttműködés, a kutatás-fejlesztés és a közlekedési infrastruktúra terén - fogalmazott Magyar Péter.

Közölte: meghívta Emmanuel Macront, valamint a francia Szenátus és a Nemzetgyűlés elnökét Budapestre az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójára, és örömmel vette a meghívást a július 14-i francia nemzeti ünnepre Párizsba.

Néhány hét alatt Közép-Európában, valamint Berlinben, Párizsban és Brüsszelben is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióját. Csak előre! - zárta közleményét a miniszterelnök.

(MTI nyomán)