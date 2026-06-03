Anyaország, Migránsbűnözés :: 2026. június 3. 12:39 ::

Vádat emeltek hét vietnámi ellen, akik bozótvágóval támadtak hitelezőikre

A Fővárosi Főügyészség minősített emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt vádat emelt, valamint végrehajtandó szabadságvesztést indítványoz hét vietnámi férfi ellen, akik bozótvágóval támadtak rá a hitelezőikre.

A Fővárosi Főügyészség azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy egy 46 éves, Budapesten étteremet üzemeltető vietnámi férfi jelentős tartozásokat halmozott fel szerencsejátékkal: összesen több mint 22 millió forinttal tartozott három másik vietnáminak, a későbbi sértetteknek, s mivel a tartozásait nem tudta megfizetni, ezért elhatározta, hogy végez hitelezőivel.

Tervének végrehajtásával négy másik vietnámi férfit bízott meg, majd azzal az ürüggyel, hogy a velük szemben fennálló tartozásait rendezi, 2025. február 6-án délutánra találkozóra hívta a három sértettet a X. kerületi étterméhez.

Társai lesben álltak a közelben, mindannyian fekete ruhát, kapucnit viseltek, az arcukat maszkkal takarták el, és 40-50 centis bozótvágó késekkel fegyverkeztek fel.

Miután a sértettek és két kísérőjük megérkeztek, a 46 éves férfi behívta az egyik sértettet az étteremmel szemben lévő irodájába, míg a többiek a teraszon voltak.

A megbeszélés során a vádlott azt követelte, hogy a sértett fizesse meg helyette a többiek felé fennálló tartozását. Miután a sértett közölte, hogy erre nem hajlandó, a vádlott megfenyegette, hogy amint kilép az irodából, meg fog halni.

Az egyik sértett végül elmenekült a helyszínről, míg a 46 éves vádlott parancsba adta a visszatérő társainak, hogy öljék meg a teraszon maradt két másik sértettet és kíséretüket.

Az egyik sértett kivételével azonban a megtámadott férfiaknak sikerült elmenekülni. A helyszínen maradt férfit a terheltek közül hárman is bántalmazták a késeikkel, aki emiatt súlyos sérüléseket szenvedett.

A Fővárosi Főügyészség - igazodóan az egyes vádlottak cselekményeihez - előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete, súlyos testi sértés kísérlete és más bűncselekmények miatt nyújtotta be vádiratát.

A főügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottakat - akik közül hatan kényszerintézkedés alatt állnak - ítélje végrehajtandó fegyház-, illetve börtönbüntetésre, valamint utasítsa ki Magyarországról - áll a közleményben.