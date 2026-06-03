Anyaország :: 2026. június 3. 13:44 ::

Szolgálatteljesítés közben, közlekedési balesetben hunyt el egy rendőr

Egy Méhkerék közelében szerdán délelőtt történt balesetben életét vesztette a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság 34 éves munkatársa, Pósfai Gábor belügyminiszter részvétét fejezte ki az elhunyt rendőr családjának, hozzátartozóinak és kollégáinak.

Szöllősi Tamás járőrparancsnok szolgálatteljesítés közben hunyt el - írta a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon.

Szöllősi Tamás 1991. december 30-án született Gyulán; 2011. február 1-jén nevezték ki rendőrnek, július 16-ától pedig a Szarvasi Rendőrkapitányságra szerelt fel járőrnek. 2019. szeptember 16-ától járőrvezetői beosztásba került a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály Forgalomellenőrző Alosztály állományában, majd 2021. június 1-jétől járőrparancsnok beosztásban véglegesítették. 2026. május 1-jén a rendőrség napja alkalmából soron kívül előléptették zászlóssá - írták.

Az MTI információi szerint a rendőr motoros járőrként teljesített szolgálatot, két kisgyermeke volt.

Pósfai Gábor Belügyminiszter azt írta szerdán a Facebook-oldalán, hogy mély megrendüléssel és fájó szívvel értesült a tragikus balesetről, amelyben szolgálatteljesítés közben életét vesztette Szöllősi Tamás rendőr zászlós, járőrparancsnok.

A zászlós esküjéhez híven, a magyar állampolgárok biztonságáért végzett mindennapi munkája során szenvedett halálos közúti balesetet Méhkerék közelében, "elvesztése pótolhatatlan űr a rendőrség állománya és mindannyiunk számára" - fogalmazott. A miniszter a Belügyminisztérium vezetése és a maga nevében őszinte részvétét és együttérzését fejezte ki az elhunyt rendőr családjának, hozzátartozóinak és kollégáinak, a balesetben érintett édesanyának és másfél éves gyermekének mielőbbi és teljes felépülést kívánt.