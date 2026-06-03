Külföld :: 2026. június 3. 19:10 ::

A cseh rendőrség szerint kokaint szállított kocsijában az orosz metropolita

Kokain volt az a fehér por, amelyet Hilarion orosz metropolita kocsijában talált május végén a cseh rendőrség - közölte Martina Richterová közép-csehországi rendőrségi szóvivő szerdán Prágában a Deník N internetes napilapnak nyilatkozva.

A hatóságok május 24-én vasárnap este a közép-csehországi Unhostban tartóztatták fel a metropolita autóját lakossági bejelentés alapján. A kocsi csomagtartójában az intézkedő hatóságok "fehér anyagot tartalmazó négy apró edényt" találtak. Hilarion tagadta a kábítószer-birtoklást.

"Megerősíthetjük, hogy a laboratóriumi vizsgálatok azt mutatták ki, hogy a fehér anyag kokain volt. Néhány grammról van szó" - mondta a rendőrségi szóvivő a lapnak. A hatóságok a metropolitát két nap múlva szabadon engedték, Hilarion ezután azonnal elutazott Moszkvába. A metropolita és az orosz állami hivatalok is provokációnak minősítették az esetet, és visszautasították, hogy Hilarionnak bármi köze lenne a gyanús fehér porhoz.

A metropolita a Telegramon megjelent nyilatkozatában megerősítette, hogy a cseh rendőrség anélkül engedte szabadon, hogy vádat emelt volna ellene.

Grigorij Alfejev (egyházi nevén: Hilarion) az orosz ortodox egyház nyugalmazott püspöke. 2009 és 2022 között Volokalamszk címzetes püspöke volt, valamint a moszkvai patriarkátus külkapcsolatokért felelős bizottságának elnöke. 2022 nyarán a szinódus elmozdította posztjáról, és budapesti és magyarországi metropolitának nevezte ki. Ebből a tisztségéből 2024 nyarán függesztették fel, majd 2024 végén végleg felmentették. Azóta él Csehországban.

(MTI)

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