Külföld, Zsidóbűnözés :: 2026. június 3. 22:25 ::

A "békepárti" Izrael jelentősen növelni készül az illegális lakások számát Ciszjordániában

Izrael jelentősen növelni készül a ciszjordániai zsidó településeken épülő lakások számát, szerdán több mint kétezerszáz új lakás tervét hagyták jóvá az engedélyezési folyamat következő szakaszában.

Ciszjordániában az építkezések több lépcsőben kapnak engedélyt. Az izraeli védelmi minisztérium polgári közigazgatási részlegének felső tervezési tanácsa ezúttal kétezerszázhatvankét lakóegység terveinek továbblépését hagyta jóvá három ciszjordániai zsidó településen.

A Jeruzsálemtől délre fekvő Gús Ecion térségében fekvő Gvaot nevű faluban újabb ezerhat lakást terveznek, mellyel jelentősen kibővítik a ma még csak néhány tucat családnak otthont adó települést, a több ezer új lakos beköltözésével.

A Jeruzsálemtől délre fekvő Gús Ecion térségében található Gvaot településen 1006 új lakást terveznek. A beruházás jelentősen kibővítené a jelenleg csupán néhány tucat családnak otthont adó települést, amely így több ezer új lakost fogadhat be.

Gvaotot 1997-ben az Alon Svut település egyik lakónegyedeként hozták létre, noha mintegy három kilométerre fekszik attól. Ezzel elkerülték, hogy új település alapításához külön kormányzati jóváhagyásra legyen szükség. Az izraeli kormány 2025 márciusában nyilvánította hivatalosan önálló településsé.

Emellett kilencszázhuszonkét lakás építését hagyták jóvá az észak-ciszjordániai Har Bracha településen. A jelenleg mintegy háromezerötszáz lakosú település mérete közel a háromszorosára nőhet.

További kétszázharmincnégy lakást Hebron mellett, Kirjat Arba településen engedélyeztek.

"Ez nem pusztán egy tervezési lépés, hanem nemzeti jelentőségű fejlesztés, amely megszilárdítja jelenlétünket ezen a területen, erősíti Izrael biztonságát, és olyan tényeket teremt a terepen, amelyek megakadályozzák egy arab terrorállam létrejöttét az ország szívében" – mondta Becalel Szmotrics pénzügyminiszter.

Szmotrics a 2022 végén hivatalba lépett kormány megalakulása óta következetesen szorgalmazza Izrael ciszjordániai jelenlétének erősítését, miközben ellenzi egy palesztin állam létrehozását. Emiatt több ország, köztük az Egyesült Királyság és Franciaország is szankciókat vezetett be ellene arra hivatkozva, hogy palesztinok elleni erőszakra uszít.

A palesztin vezetés a jövőbeni független palesztin állam részének tekinti Ciszjordániát, valamint Kelet-Jeruzsálemet és a Gázai övezetet. Jelenleg mintegy félmillió izraeli telepes él Ciszjordániában, körülbelül hárommillió palesztin lakos mellett.

A telepbővítési tervek szerdai jóváhagyását elítélte Mahmúd Abbász palesztin elnök. Hivatalának közleménye szerint Izrael provokatív politikája újabb erőszakhullámok felé sodorja a térséget. A közlemény felszólította az Egyesült Államokat, hogy állítsa meg az izraeli őrületet.

Ciszjordániát Izrael az 1967-es hatnapos háborúban foglalta el Jordániától. A területet a nemzetközi jog túlnyomó része megszállt területnek tekinti, amelyre a megszálló hatalom nem telepítheti át saját polgári lakosságát.

(MTI nyomán)