Háború :: 2026. június 3. 17:12 ::

Peszkov szerint már csak azért folytatják a háborút, hogy az ukránok ne támadják őket

Oroszország azért fogja folytatni az ukrajnai háborút, hogy elejét vegye az olyan támadásoknak, mint amilyen szerdára virradóra érte Szentpétervárt - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak szerdán Moszkvában.

"Ami a támadásokra adott konkrét választ illeti: az ezzel kapcsolatos információk teljes mértékben a regionális hatóságok és a mi védelmi minisztériumunk hatáskörébe tartoznak. De összességében elmondhatom, hogy éppen azért folytatódik a különleges hadművelet, hogy ne legyenek ilyen támadások" - mondta Peszkov.

A Kreml szóvivője szerint az ukrán támadásokra adott orosz válaszok szisztematikus jellegűek lesznek, és már azok is. Az orosz "északi fővárosban" szerdán vette kezdetét a 29. Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum, amelyen csütörtökön és pénteken Vlagyimir Putyin orosz elnök is részt vesz majd.

A régió kormányzója szerda délelőtt 59 ukrán drón lelövéséről számolt be. A hatóságok szerint károk keletkeztek Kronstatdtban és két szentpétervári kerületben, sajtójelentések szerint a kikötőben kigyulladt az olajterminál.

Nyolcra emelkedett azon dróncsapás halálos áldozatainak száma, amelyet szerda hajnalban mért az ukrán hadsereg egy távolsági buszra a donyecki régióban lévő Jenakieve város központjában. Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a diplomácia tárca honlapján közzétett közleményében határozottan elítélte a támadást, és mély részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. A diplomata szerint "a kijevi rezsim ismét megmutatta embertelen, náci természetét, egy újabb cinikus és véres bűncselekményt elkövetve".

(MTI)