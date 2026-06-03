Külföld, Extra :: 2026. június 3. 14:58 ::

Kitiltotta a zsidókat egy bajor szálloda, majd gyáva magyarázkodásba kezdtek, miután a Booking szakított velük

Bocsánatot kért egy német szálloda, amely azzal utasított el egy izraeli érdeklődőt, aki szállást akart foglalni, hogy nem fogadnak zsidókat a hotelben - számolt be róla szerdán a dpa német hírügynökség.

Andreas Vogl, a hotel fiókigazgatója szerdán a hírügynökségnek elmondta, hogy az üzenet egyáltalán nem tükrözi az intézmény világnézetét.

Az incidensre Talja Lador, Izrael dél-németországi konzulja hívta fel a figyelmet kedden, közzétéve az X-en a visszautasítást, amelyet a szállásfoglaló a Booking.com honlapon keresztül kapott.

"Visszatértünk volna az 1930-as évekbe?" - kérdezte felháborodva a bejegyzésében németül a konzul.

Lador a képernyőfotót is mellékelte, amelyen a bajor Hotel zum Hirschen angol nyelvű üzenete olvasható: "Sorry, there are no jews allowed in our hotel." (Sajnáljuk, zsidókat nem engedünk a szállodánkba).





That was the message Israelis received when trying to book a room at Hotel Zum Hirschen in Bavaria through



After a complaint was filed, “Sorry, there are no Jews allowed in our hotels.” - Hotel Zum HirschenThat was the message Israelis received when trying to book a room at Hotel Zum Hirschen in Bavaria through @bookingcom After a complaint was filed, @bookingcom thankfully removed the hotel from its… pic.twitter.com/ahAmGKKkin June 2, 2026

A szálloda azóta e-mailben bocsánatot kért a vendégtől, és felajánlott neki és családjának egy egyhetes ingyenes tartózkodást, "hogy személyesen is megismerhessenek minket, és bebizonyíthassuk Önöknek, hogy nem vagyunk rossz emberek, akik másokat diszkriminálnak".

Az e-mailt a bajor miniszterelnök hivatalának is elküldték. "Határozottan rosszul tettük, hogy így válaszoltunk a csevegésben" - írták a levélben.

Az e-mailben arra hivatkoztak, hogy egy ideje sok hamis foglalást kap a szálloda nagy platformokon keresztül, adathalász kísérleteknek is ki voltak téve, és ügyféladatokat is loptak tőlük. Az Izraelből érkező rendelést tévesen hamis foglalásnak vélték - mentegetőztek.

Hangsúlyozták, hogy "ez a megjegyzés nem a zsidó vallású embereket célozta, hanem a számos hamis foglalás okozta frusztráció szülte".

"Mindazonáltal ez elfogadhatatlan volt, és egy professzionális vállalkozásban nem fordulhat elő" - írták.

Vogl szerint az ügy nyilvánosságra kerülése óta a szálloda naponta kap fenyegetéseket, köztük halálos fenyegetéseket is. Hozzátette, hogy a Booking.com eltávolította a hotelt a platformjáról.

Hétfőn egy férfi hat hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott Németországban, mert antiszemita feliratot helyezett ki a használtruha-boltjában. A mintegy négy órára kitett figyelmeztetésben az is szerepelt, hogy "zsidók számára tilos a belépés".

(MTI nyomán)