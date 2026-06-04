Külföld :: 2026. június 4. 10:54 ::

Brazíliába küldik a metropolitát, akinek autójában kábítószert találtak

Közleményt adott ki az orosz ortodox egyház, miután kiderült, hogy valóban kokain volt a Hilarion metropolita autójában talált fehér por. Mint írják, a nyugalmazott püspök „objektív körülmények miatt nem tudta teljesíteni” csehországi szolgálatát, így az Argentin–Dél-Amerikai egyházmegyébe küldik.

Kirill pátriárka rendelete szerint „szolgálati helyéül kijelöljük a Szent Péter és Pál apostolok templomát Santa Rosa városában, Brazíliában, valamint a Szent János apostol és evangélista templomát Campina das Missoes városában, Brazíliában, ahol tartózkodnia kell”.

A cseh rendőrség szerdán arról tájékoztatott, hogy a laborvizsgálat igazolta: valóban kokain volt a fehér anyag, amit Grigorij Alfejev, egyházi nevén Hilarion metropolita járművében lefoglaltak.

Az egyházi vezetőt május végén vették őrizetbe kábítószer-birtoklás gyanúja miatt, de végül szabadon engedték. Hilarion elismerte, hogy kábítószer volt nála, ugyanakkor azt állította, hogy valaki becsempészte autójába, az Orosz Ortodox Egyház pedig „klasszikus csapdafelállításnak” nevezte az incidenst.

Hilarion korábban az Orosz Ortodox Egyház külügyi osztályát vezette, „lényegében az egyház külügyminisztereként tevékenykedett”. Egykor Kirill pátriárka, Vlagyimir Putyin szoros szövetségese bizalmas hívének számított, az elmúlt években azonban elveszítette az egyházi vezetés bizalmát.

Számos magas rangú egyházi méltósággal ellentétben Hilarion nyilvánosan sosem formált véleményt az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban, és röviddel a 2022. februári támadás megindulása után leváltották, majd külföldre helyezték.

2024 decemberében az Orosz Ortodox Egyház szinódusa megfosztotta Hilariont a Budapesti–Magyarországi Egyházmegye irányítójának tisztségétől, miután egy fiatal ministránsfiú szexuális zaklatással vádolta meg, amelyet a metropolita azóta is tagad. Fényűző életmódot él, kritikák érték jachtozási és síelési nyaralásai, valamint a Budapest közelében lévő birtoka miatt is. Hilarion azt állítja, hogy ingatlanait és életvitelét a könyvei és filmjei után járó jogdíjakból finanszírozza.

(Index nyomán)