Anyaország :: 2026. június 4. 06:37 ::

Orosz külügyi szóvivő: Moszkva kész a pragmatikus kapcsolatépítésre Magyarországgal

Oroszország készen áll arra, hogy pragmatikus kapcsolatokat építsen ki Magyarország új kormányával - jelentette ki Marjia Zaharova orosz külügyi szóvivő a RIA Novosztyi hírügynökség által csütörtök hajnalban kiadott nyilatkozatában.

"Készek vagyunk az együttműködésre (Magyar Péter miniszterelnök kabinetjével), amelyet az április 12-i választások eredményei alapján alakult meg. Készek vagyunk ezeknek a kapcsolatoknak a fejlesztésére a pragmatizmus és természetesen az érdekek kölcsönös figyelembevétele alapján, a nemzetközi és kétoldalú napirend széles körében" - mondta Zaharova a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon nyilatkozva.

Korábban Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője fejezte ki az orosz készséget az új magyar kormánnyal való párbeszédre, Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója pedig azt közölte, hogy az orosz állami nukleáris energetikai vállalat a Paks II projektet illető minden kérdésre választ tud adni Budapestnek.

(MTI)