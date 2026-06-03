Publicisztika, Cigánybűnözés :: 2026. június 3. 21:50 ::

A momentumos kvótacigány szerint a fajtársai csak tyúkokat lopnak

Lőcsei Lajos tulajdonképpen nem egy jelentős figura. Hogy mit kell róla tudni? Azt, hogy cigány. Félreértés ne essék, ez nem valamiféle vulgárrasszista odaszólás, ugyanis ő azon a jogon ült bent a Parlamentben az előző ciklusban, hogy cigány. Ugyanis egy kvótacigány képviselő volt a Momentum színeiben.

Bár többeknek talán ismerős lehet a neve, ugyanis ő volt az, aki „ náci kutyázta ” Novák Elődöt, a Mi Hazánk képviselőjét tavaly tavasszal. Mire ő frappánsan válaszolt: „nem a putriban vagy!” De ettől függetlenül megértem, ha valaki úgy tartja, egy volt kvótacigány képviselő nem ér annyit, hogy írást szenteljünk neki. A legutóbbi bejegyzése azonban valami olyan elementárisan felháborítóra sikeredett, hogy már csak az igazság védelmében is helyre kell tennünk a dolgokat.

Lőcsei azt nem tudja megemészteni, hogy Toroczkai László vezeti majd azt a parlamenti vizsgálóbizottságot, amely arra hivatott, hogy végrehajtó-maffia dolgait kivizsgálja.

Irományának két fő motívuma van, egyik, hogy úgy igyekszik beállítani, mintha Toroczkai eddig nem is foglalkozott volna a végrehajtókkal, és most aztán a „végrehajtói maffia világába kell majd belépni”, másrészt az, hogy eddig csak „tyúktolvajokkal foglalkozott”.

Az elsőt elég röviden le is tudjuk rendezni, hazugság az egész. Toroczkai László és dr. Fiszter Zsuzsanna a Mi Hazánk részéről évek óta aktívan küzd a végrehajtó-maffia ellen, nem ijedtek meg tőlük, és eredményeket is értek el, s éppen ennek köszönhető, hogy most végül Toroczkai vezeti a bizottságot. Tehát semmiféle újdonság nem lesz e tekintetben számára.

Lőcsei részletesen leírja, milyen világba kell most Toroczkainak belépnie: „Abba a világba, ahol nem egy jeladóval felszerelt bicikli tolvajt kell üldözni. Nem egy ellopott tyúk sorsa a tét, hanem családok ezreinek élete. Ez már egy másik súlycsoport!”

Szóval az az állítás, hogy eddig Toroczkai eddig csak tyúktolvajokkal foglalkozott. Ezzel pedig az az igen erőteljes sugallat, hogy a cigánybűnözés is ez a kategória. Az ebből levonható következtetések – amire Lőcsei minden bizonnyal játszik –, hogy ezek ártatlan csínytevések, világos, hogy ezt nem kellene túldimenzionálni, csakis a „rasszizmus” vezérhelhette Toroczkait, hogy az elmúlt években ezeket a jótétlélek cigányokat piszkálja. Holott ők csak tyúkokat loptak.

Látjuk ugye, a pofátlanság magas szintjét?

Mert a valóság az, hogy a tyúklopás olyan szinten elenyésző azokhoz a szörnyű bűncselekményekhez képest, amelyeket a cigányok napi szinten elkövetnek, hogy arra nehéz is jelzőket találni. Öncélú primitív erőszak, gyilkosságok, lincselések, ittasan vagy bedrogozva száguldoznak, ilyen módon is ártatlan életeket oltanak ki, de beszélhetnénk az unokázós csalásokról is, de akár arról is, hogy a használtautó-piac bizonyos szegmenseit megszállásuk alatt tartják, és itt is terrorban tartják a tisztességes vásárlókat vagy eladókat. Egyébként ezekben az esetekben egyik kezében sem a tambura, sokkal inkább a rugós kés vagy a szamurájkard van.

A magyarországi büntetésvégrehajtási-intézmények „vendégszeretetét” lakosságarányaikhoz képest jóval, de jóval felülreprezentáltabban élvezik. Persze, nyilván a tyúklopások miatt...

Henney Viktor – Kuruc.info