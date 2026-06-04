Háború :: 2026. június 4. 06:57 ::

Trump háborús döntési hatáskörének korlátozásáról fogadott el határozatot az amerikai képviselőház

Donald Trump amerikai elnök háborús döntési hatáskörének korlátozásáról, az Irán elleni katonai műveletek kongresszusi jóváhagyásáról fogadott el határozatot az amerikai képviselőház szerdán.

A Kongresszus alsóházában a demokratákhoz csatlakozó 4 republikánus képviselő voksával szavazták meg a jogszabályt, amely gyakorlati értelemben szimbolikus, de jelzésértékű. Ha a törvény az elnök asztalára kerül is aláírásra, azt Donald Trump nagy valószínűséggel megvétózza.

Az elnök háborús jogköreinek korlátozásáról szóló másik tervezetről szavazott még májusban a felsőház, a szenátus, ahol az nem kapta meg a többséget.

Az amerikai elnök háborús jogköreiről egy 1973-as törvény szól, amely többi között 60 napban maximálja a kongresszusi jóváhagyás nélkül folytatható katonai műveletek hosszát. A vietnámi háború idejéből származó törvényt a Fehér Ház alkotmányellenesnek tartja, és nem fogadja el.

Donald Trump elnök ugyancsak szerdán az elnöki hivatalban újságírók előtt azt hangoztatta, hogy az egyeztetések Iránnal "nagyon jól" haladnak, és közölte, hogy hétvégére akár megállapodás is létrejöhet.

Kijelentette, hogy az Iránnal fennálló tűzszünetet érvényesnek tekinti, az elmúlt napok kölcsönös katonai csapásainak ellenére. "A világban azon a részén a tűzszünet az, amikor valaki mérsékelten nyit tüzet" - magyarázta Donald Trump álláspontját, és megjegyezte, hogy Irán akár provokálva is érezhette magát az előző napokban területét érő, amerikai értékelés szerint "önvédelemből indított" csapások miatt.

Az elnök egyben rámutatott, hogy a Hormuzi-szoros azonnal megnyílik a megállapodás aláírását követően.

(MTI)