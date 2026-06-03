Külföld :: 2026. június 3. 22:55 ::

Félmilliárd euró értékű kokaint foglalt le a német vámhatóság egy Nyugat-Afrikából érkezett konténerben

Az utóbbi évek egyik legnagyobb, mintegy félmilliárd euró értékű drogfogásáról számolt be szerdán a német vámhatóság. Több mint nyolc tonna kokaint foglaltak le Wilhelmshaven kikötőjében egy Nyugat-Afrikából érkezett konténerben.

A német ügyészség és vámhatóság közlése szerint a drog feketepiaci ára 500 millió euró (178 milliárd forint). A drogfogás már február 9-én megtörtént, de nyomozati okokból eddig titokban tartották az esetet.

A német hatóságok közölték, hogy nemzetközi együttműködéssel, a spanyol hatóságok közreműködésével május közepén sikerült két gyanúsítottat elfogni egy színlelt konténerátadásnál a spanyolországi Almería városban. A gyanúsítottak egyike egy importvállalat igazgatója.

Lars Klingbeil német pénzügyminiszter bejelentette, hogy hamarosan benyújt a kabinetnek egy új törvénytervezetet, amelynek alapján a vámhatóság új technikai és jogi eszközöket kapna a szervezett bűnözés elleni fellépéshez.

A lefülelt konténer a szállítólevelek szerint kakaóbabbal volt megrakodva, és Spanyolországba szánták. Az Oldenburgi Fővámhivatal ellenőrző egysége röntgenkészülékkel történő átvilágítás során szabálytalanságokat észlelt, ezután több mint 400, fekete fóliával betekert csomagot fedeztek fel. Minden csomag körülbelül 20, keményre préselt kokaintömböt tartalmazott. Elejét véve annak, hogy a bűnözők erőszakkal visszaszerezhessék a drogot, szigorú biztonsági intézkedések mellett még Németországban megsemmisítették.

A csempészek GPS-jeladókat helyeztek el a csomagokon, hogy figyelemmel kísérhessék a rakomány útját.

(MTI)