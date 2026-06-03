Háború :: 2026. június 3. 20:02 ::

Partra sodródott tengeri aknát semmisített meg a román haditengerészet

A Fekete-tenger romániai partszakaszán megfeneklett tengeri aknát semmisített meg szerdán a román haditengerészet - közölte a román védelmi minisztérium (MAPN).

A hatóságok a 112-es segélyhívóra szerda délután 14 óra 45 perckor érkezett bejelentés alapján küldték a helyszínre - a Vama Veche és 2 Mai települések közötti partszakaszra - a haditengerészet aknabegyűjtésre kiképzett búvárcsapatát, amely megállapította, hogy egy YaRM típusú, deszantelhárító orosz aknáról van szó.

Miután a katasztrófavédelem megtette a szükséges biztonsági előkészületeket, az aknát 17 óra 40 perckor a helyszínen felrobbantották.

A MAPN közleménye szerint az ukrajnai háború kezdete óra a román haditengerészet kilenc tengeri aknát hatástalanított a Fekete-tengeren begyűjtött 156 robbanószerkezet közül.

A három fekete-tengeri NATO-tagország, Románia, Bulgária és Törökország 2024-ben megállapodást kötött Isztambulban a tengeri aknamentesítésre irányuló fokozott együttműködésről.

(MTI)