Anyaország :: 2026. június 4. 10:26 ::

Omladozik Balásy Gyula birodalma: csoportos létszámleépítést jelentett be a Visual Europe Group

A Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Visual Europe Group csoportos létszámleépítés előtt áll: a csoport fő cégénél összesen 186-an dolgoznak. A Telex értesülése szerint a dolgozókat e-mailben tájékoztatták, hogy a jelenlegi helyzet „felelős reakciót” kíván a vezetéstől, az ügyvezető, Botond Szabolcs pedig videóüzenetben részletezte a leépítés körülményeit, miközben ő maga is elveszíti állását.

A cégnél már korábban is mutatkoznak jelei a bajnak: az alvállalkozói kifizetések megcsúsztak, az előző hónapban jellemzően tíz-tizenöt napot, egyes esetekben ennél is hosszabb késedelmet szenvedtek el a partnerek. A cég sajtóosztálya pedig a héten ismételt megkeresésekre sem reagált.

A hír megjelenését követően reagált a Lounge Group, akik szerkesztőségünknek küldött közleményükben jelezték: nem arról született végleges döntés, hogy a társaságoknál dolgozó valamennyi munkavállalót elbocsátják.

A társaságok kizárólag a jogszabályok által előírt csoportos létszámleépítési eljárást jelentették be a hatóságok felé. Ez egy kötelező, előzetes eljárásrend, amelynek célja a változó gazdasági és üzleti környezethez kapcsolódó lehetséges működési forgatókönyvek kezelése – áll a közleményben.

Mint írják, a csoportos létszámleépítés bejelentése „nem azonos a munkavállalók elbocsátásával, és nem jelenti azt sem, hogy a társaságok minden érintett munkatárstól meg kívánnak válni”.

Továbbá kiemelték, hogy „a hatályos szabályozás alapján az eljárás megindítását követően a munkáltatónak 30 nap áll rendelkezésére a folyamat véglegesítésére, amely időszak alatt a létszámot, az érintett munkaköröket és a további működési lehetőségeket is felülvizsgálja”.

A Lounge Group hozzátette, hogy a társaságoknak nem célja a „munkavállalók tömeges elbocsátása”, a cél „a megváltozott környezethez igazodó, fenntartható működési modell kialakítása és a lehető legtöbb munkahely megőrzése”.

(Index)