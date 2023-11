Külföld, Háború :: 2023. november 8. 21:22 ::

Miközben az EU-t szankciókra kényszeríti, Amerika továbbra is Oroszországtól vásárolja az urániumot

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerda reggel beszélt azon államok nagyköveteinek, melyek még nem kerültek fel a "barátságtalan országok" listájára. Az orosz politikus a szokott panelek mellett kijelentette: Washington továbbra is tőlük vásárolja az urániumot - írja a Sky News nyomán a Portfólió.

Lavrov a reggeli beszédében felsorolta az egyébként is gyakran ismételt kijelentéseket: a Nyugat szándékosan támadja Oroszországot, a szankciók nem működnek, Washington az egyedüli felelős a világot sújtó gazdasági válságért.

A külügyminiszter egyetlen érdekes kijelentése az uránvásárlást érintette: Lavrov szerint a háborútól és a szankcióktól függetlenül az Egyesült Államok továbbra is Oroszországtól szerzi be az atomerőművek számára kulcsfontosságú nyersanyagot, valamint más kulcsfontosságú fémeket is.

A kijelentés meglepően hangzik ugyan, de érdemes figyelembe venni azt, hogy Oroszország a világ urándúsító kapacitásának megközelítőleg ötven százalékával rendelkezik, így ha valaki vásárolni szeretne a hasadóanyagból, úgy jó eséllyel Moszkvához kell fordulnia. Washington a saját készleteinek átlagosan egyharmadát szerzi be Oroszországból.