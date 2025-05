Külföld :: 2025. május 22. 13:05 ::

Simion megint átállt: a gratuláció után puccsot kiált, és "harcba" hívja híveit

Elutasította a román alkotmánybíróság George Simion, az elnökválasztás második fordulójában vesztes elnökjelölt óvását a voksolás eredményével kapcsolatban, így hivatalossá vált, hogy Nicușor Dan bukaresti főpolgármester lesz Románia következő elnöke. Simion máris puccsot kiált – írja a HotNews nyomán a Portfólió.



Simion a választás éjszakáján, amikor győztesnek nyilvánította magát (fotó: Vadim Ghirda / Associated Press)

A román alkotmánybíróság nem fogadta el Simion kedden benyújtott óvását az elnökválasztás vasárnap tartott második fordulójának eredményével kapcsolatban.

Az Alkotmánybíróság egyhangúlag megalapozatlannak nyilvánította a választások érvénytelenítésére irányuló kérelmet – közölte a taláros testület.

Ez azt jelenti, hogy Nicușor Dan bukaresti főpolgármester hivatalosan is megnyerte a romániai elnökválasztást. Az alkotmánybíróság most ünnepélyesen is érvényesíti a megválasztott államfő mandátumát.

Simion a Facebookon reagált a döntésre.

– Az Alkotmánybíróság folytatja a puccsot! Már csak a harc maradt! Hívlak, hogy csatlakozz hozzám, ma és az elkövetkező hetekben! – írta a vesztes elnökjelölt.

Később Simion pártja, a magyarellenes Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) azt közölte, hogy a választási iroda és a választási hatóság megtagadta a párt által kijelölt szakember hozzáférését a választási informatikai rendszerhez.

Simion egyébként a választás estéjén – miután már kijöttek a Dan győzelmét előrejelző exit pollok, de a szavazatszámlálás legelején még ellenfele vezetett – a közösségi médiában magát nyilvánította győztesnek. Később, az éjszaka folyamán már elismerte vereségét, aztán kedden mégis megóvta az eredményt.

Simion mostani szavai arra utalnak, hogy továbbra is meg fogja kérdőjelezni Dan legitimitását, ami baljós jel arra nézve, hogy véget érhet Romániában az a politikai káosz, melyet az váltott ki, hogy az alkotmánybíróság érvénytelenítette az eredetileg tavaly november 24-én tartott első fordulót, amelyen meglepetésre az oroszbarátnak tartott Călin Georgescu győzött. A jelöltet a májusban megismételt elnökválasztáson a választási bizottság nem engedte elindulni, amit a román szélsőjobb alkotmányos puccsnak nevezett.