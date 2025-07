Külföld, Gazdaság :: 2025. július 28. 08:28 ::

A német iparszövetség katasztrofális jelzésként értékelte az amerikai vámmegállapodást

A BDI német iparszövetség bírálta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámvitában elért megállapodást vasárnap esti közleményében.

"A megállapodás nem a megfelelő kompromisszum, és katasztrofális jelzést küld az Atlanti-óceán mindkét partján szorosan összefonódó gazdaságoknak" - fogalmaz a BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.) közleménye.

Az EU a szervezet szerint "fájdalmas" vámokat fogad el, mert "még egy 15 százalékos vámtétel is jelentős negatív következményekkel jár". "A megállapodás egyetlen pozitívuma, hogy egyelőre sikerült elkerülni egy további eszkalációs spirált" - tette hozzá a BDI.

Nagy hiányosságnak nevezte ugyanakkor, hogy nem született megállapodás az acél- és alumíniumexportról.

A csoport szerint azonban a legfontosabb feladat ezzel együtt is a megállapodás kötelező érvényűvé tétele, mivel a vállalatoknak az Atlanti-óceán mindkét partján elsősorban az ellátási láncok és a beruházások tervezési biztonságára van szüksége.

Az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának elnöke szerint sem kielégítő a megállapodás

Nem kielégítő, kiegyensúlyozatlan, és alááshatja a blokk gazdasági stabilitását az Európai Unió (EU) és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodás Bernd Lange, az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának elnöke szerint.

Lange vasárnap tett nyilatkozatában "nem kielégítőnek" és "jelentősen kiegyensúlyozatlannak" minősítette a javasolt keretmegállapodást, amely 15 százalékos vámot vet ki az EU összes Egyesült Államokba irányuló exportjára. Megjegyezte, hogy a vámtétel a jelenlegi átlagos szint négyszeresére emelkedne, míg az EU az amerikai árukra nulla vámot vetne ki. "Ez egy egyoldalú megállapodás. Nyilvánvaló, hogy olyan engedményeket tettek, amelyeket nehéz elfogadni" - mondta Lange.

Lange rámutatott, hogy bár Trump a tárgyalásokat követő nyilatkozatában nyilvánosan bejelentette a 15 százalékos általános vámot, korábban kifejezetten kizárt ebből bizonyos ágazatokat, köztük az acélipart és a gyógyszeripart.

Hozzátette, hogy az EU továbbra is törekszik az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségének csökkentésére, ezért várható az amerikai energia, különösen a cseppfolyósított földgáz európai vásárlásának növekedése.

Lange azonban bírálta a tervezett 600 milliárd dolláros további beruházásokat, beleértve az amerikai katonai technológiák finanszírozásának növelését, és ezeket az intézkedéseket az európai gazdasági érdekekkel ellentétesnek nevezte. "Összességében ez az egyezmény hozzájárul az EU gazdasági fejlődésének gyengüléséhez és bruttó hazai termékének csökkenéséhez" - jelentette ki.

Merz üdvözli az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi vita rendezéséről szóló megállapodást



Friedrich Merz német kancellár vasárnap este kiadott kormányközleményében üdvözölte az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámvitában elért megállapodást.

A megállapodással sikerült elkerülnünk egy kereskedelmi konfliktust, amely súlyosan érintette volna az exportorientált német gazdaságot" - fogalmaz a dokumentum, hozzátéve, hogy "ez különösen az autóiparra vonatkozik, ahol a jelenlegi 27,5 százalékos vámokat csaknem felére csökkentették".

Merz hangsúlyozta: jó, hogy elkerülték a transzatlanti kereskedelmi kapcsolatok szükségtelen eszkalációját. "Az Európai Unió egységének és a tárgyalók kemény munkájának meghozták gyümölcsét" - állította.

Merz köszönetet mondott Ursula von der Leyen európai bizottsági elnöknek és Maros Sefcovic kereskedelmi biztosnak. "A megállapodás részleteiről szóló közelgő tárgyalásokon teljes mértékben támogatom az Európai Bizottságot" - tette hozzá Merz.

Az Egyesült Államokkal való kereskedelmi kapcsolatok megerősítésére további munkára van szükség - mondta. Merz rámutatott arra is, hogy Európa meg tudta őrizni alapvető érdekeit, mégha ő személyesen szívesen látott is volna további könnyítéseket a transzatlanti kereskedelemben.

"A stabil és kiszámítható kereskedelmi kapcsolatok, amelyek mindkét fél számára piaci hozzáférést biztosítanak, mindenki számára előnyösek az Atlanti-óceán mindkét oldalán, a vállalatok és a fogyasztók számára egyaránt" - jelentette ki a német kancellár.

Lars Klingbeil német pénzügyminiszter szintén elégedettségének adott hangot a megállapodással kapcsolatban, de további pontosítást tart szükségesnek a konkrét következmények tekintetében. "Mindig is a tárgyalásos megoldásban bíztunk. Ez most megvalósult, és ez első lépésként jó" - jelentette ki Klingbeil.

A tárgyalások eredményét és annak hatását a német gazdaságra és munkahelyekre most a szövetségi kormány fogja értékelni - mondta, hozzátéve: fontos, hogy Európa megvédte érdekeit.

Klingbeil hangsúlyozta: "alapvetően továbbra is meggyőződésem, hogy a vámok károsak az Atlanti-óceán mindkét oldalán. Alacsony vámokra és nyitott piacokra van szükségünk. Továbbra is a jó kereskedelmi kapcsolatokra fogunk támaszkodni. Ehhez az Egyesült Államok mellett új globális partnerségeket is ki fogunk építeni."

(MTI)