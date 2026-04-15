2026. április 15. 21:15

Fehér Ház: aktív egyeztetések zajlanak Iránnal az újabb tárgyalási fordulóról

Az Egyesült Államok aktív egyeztetéseket folytat Iránnal egy újabb tárgyalási fordulóról, ugyanakkor nem kezdeményezte a kéthetes tűzszünet meghosszabbítását - közölte Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője szerdán.

A sajtótitkár az elnök hivatal napi sajtótájékoztatóján nagyon valószínűnek nevezte, hogy a békéről szóló újabb amerikai-iráni tárgyalási forduló is Iszlámábádban lesz, amennyiben megvalósul.

Karoline Leavitt elmondta, hogy Washington eddig hivatalosan nem kezdeményezte az Iránnal kötött és múlt héten életbe lépett tűzszünet meghosszabbítását, ennek híján az jövő kedden lejár.

Scott Bessent pénzügyminiszter a Fehér Ház sajtótájékoztatóján a többi között arról beszélt, hogy az Egyesült Államok készen áll a február 28-án indult katonai művelet okozta károkkal megegyező mértékű pénzügyi veszteséget jelentő szankciók kiszabására Iránnal szemben.

Az eszközök között a másodlagos szankciókat említette, vagyis az azon országokkal szembeni büntetőintézkedéseket, amelyek iráni kőolajat vásárolnak, illetve amelyek bankjai Iránból származó pénzt tárolnak.

Scott Bessent egyben azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államokban az üzemanyagok gallononkénti ára a június 20. és szeptember 20. közötti időszakban ismét 3 dollár közé esik vissza, oda, ahol február végén volt. Az üzemanyagok országos átlagára az iráni konfliktus nyomán 30 százalékot meghaladó mértékben emelkedett, és hetek óta meghaladja a 4 dollárt.

(MTI)