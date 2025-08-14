Külföld, Tudomány és technika :: 2025. augusztus 14. 16:57 ::

Egy Klein a Microsoft ellen: beperelte a céget a Windows 10 erőszakos kivezetése miatt

Egy Windows 10-felhasználó beperelte a Microsoftot az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek közelgő, októberi megszűnése miatt. Lawrence Klein, aki két olyan Windows 10-es laptoppal is rendelkezik, amelyek nem támogatják a Windows 11-et, azt állítja, hogy a Microsoft erőszakosan kényszeríti arra a vásárlókat, hogy újabb eszközöket vásároljanak – írja a PCMag nyomán a 24.



Illusztráció: Anna Kucherova / Shutterstock / Microsoft

A keresetben kiemelik, hogy a Microsoft annak ellenére fejezi be a Windows 10 támogatását, hogy máig rengetegen használják a régebbi operációs rendszert. A Statcounter júliusi statisztikái szerint a világ asztali számítógépeinek 53,39 százalékán Windows 11 fut, míg a felhasználók 43 százaléka továbbra is a Windows 10-et használja. Érdekesség, hogy bár a Windows 11 2021-ben jelent meg, az újabb operációs rendszer csak a múlt hónapban előzte meg a Windows 10-et.

Klein szerint a becslések alapján 240 millió olyan eszköz van, amin nem fut el a Windows 11 frissítés.

A Microsoft lehetőségként felkínálta, hogy nagyjából 11 ezer forintért (30 dollárért) cserébe további egy év biztonsági frissítést kaphatnak azok a felhasználók, akik nem akarnak vagy nem tudnak váltani. Ezt azonban a férfi szerint ingyen kellene megtenniük. Emellett azt is sérelmezi, hogy a Microsoft nem nyújt egyértelmű tájékoztatást a Windows operációs rendszer licencét vásárló fogyasztóknak arról, hogy a szoftver mennyi ideig érvényes.