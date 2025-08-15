Külföld :: 2025. augusztus 15. 18:23 ::

Most éppen egy ellenzéki isztambuli kerületi polgármestert vettek őrizetbe Törökországban

A török rendőrség pénteken őrizetbe vette Isztambul egyik központi kerületének, Beyoglunak az ellenzékhez tartozó polgármesterét, Inan Güneyt, és további 39 embert - közölte a TRT Haber állami televízió.

Az intézkedést azzal indokolták, hogy a hatóságok gyanúja szerint az őrizetbe vett politikusok érintettek lehetnek az isztambuli önkormányzattal szoros kapcsolatban álló vállalatok kétes és korrupciógyanús ügyleteiben. Hozzátették, hogy az elfogatóparancs további négy, egyelőre szökésben lévő személyre is kiterjed.

Inan Güney a tizenhatodik olyan ellenzéki polgármester Törökországban, akit korrupció gyanújával vettek őrizetbe a hatóságok azután, hogy pártjuk, a Köztársasági Néppárt (CHP) komoly sikereket ért el a 2024 tavaszán tartott helyhatósági választásokon. A CHP-nek ugyanis sikerült megtartania Isztambul, Ankara és Izmir vezetését úgy, hogy Isztambul 39 választókerületéből 26-ot megnyert, valamint több vidéki választókerületet is elhódított a kormányzó Igazság és Fejlődés Párttól (AKP).

Az őrizetbe vett politikusok között van Ekrem Imamoglu, Isztambul polgármestere is, akit a korrupción kívül terrorista tevékenység segítésével is vádolnak.

A CHP az ellene felhozott vádakat tagadva azzal vádolja a török kormányt, hogy "célkeresztbe állította az ellenzéket".

Aydin város CHP-s polgármestere, Ozlem Cercioglu viszont csütörtökön bejelentette átlépését az AKP-ba arra hivatkozva, hogy vitája van a CHP vezetésével. Özgur Özel, a CHP vezetője erre úgy reagált, Cercioglu azután csatlakozott a kormánypárthoz, hogy jogi eljárás elindítását helyezték kilátásba vele szemben.

