2025. augusztus 16. 15:08

Több fiatal is meghalt németországi balesetekben

Négy fiatal meghalt Németországban szombaton, mert egy 16 éves fiú autójával lecsúszott az útról és fának ütközött.

A vezetőt súlyos sérülésekkel szállították kórházba az észak-rajna-vesztfáliai Kürtenben történt baleset után – közölte a helyi hatóságok szóvivője.





Két 14 éves lány, valamint egy 16 és egy 19 fiú halt meg. Az autó a vezető szüleié volt – közölte a szóvivő.

A gépkocsi eddig ismeretlen okból letért az útról egy kanyarban, fának ütközött és felborult. Az egyik áldozat kiesett a járműből. Mind a négy áldozat a helyszínen életét vesztette.

Rendőrök elől menekülő fiatalok is életüket vesztették

Egy másik balesetben egy huszonegy éves sofőr és vele egyidős női utasa szintén meghalt, amikor a járművük fának ütközött, miközben a rendőrök elől menekültek Németország délnyugati részén.

A rendőrök megpróbálták megállítani az autót Rajna-vidék-Pfalz tartományban – közölte egy rendőrségi szóvivő.

A fiatalok elmenekültek előlük és a gépkocsi Homburg közelében lecsúszott az útról, áttörte a biztonsági korlátot és fának ütközött.

(MTI)