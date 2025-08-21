Külföld :: 2025. augusztus 21. 16:33 ::

Harmadával nőtt a Baidu kínai internetes cég negyedéves profitja

A Baidu kínai multinacionális technológiai vállalat 33 százalékkal, 7,32 milliárd jüanra (1,02 milliárd dollárt, 1 jüan=46,96 forint) növelte adózott eredményét az idei második negyedévben az egy évvel korábbi 5,49 milliárd jüanról - áll a cég honlapján.

A Baidu bevétele a június végével záródott három hónapban 4 százalékkal, 32,71 milliárd jüanra (4,57 milliárd dollárra) csökkent. A szakértők minimálisan nagyobb, 4,59 milliárd dollár bevétellel számoltak.

A vállalat alaptevékenységéből (Baidu Core) származó bevétele 2 százalékkal, 25,46 milliárd jüanra mérséklődött a második negyedévben.

Az e-kereskedelmi szegmens bevétele 15 százalékkal, 16,2 milliárd jüanra esett vissza. A felhőszolgáltatásokat és a mesterséges intelligencia fejlesztését magában foglaló részleg bevétele 34 százalékkal, 10 milliárd jüanra ugrott.

A Baidu tulajdonában lévő online videóplatform, az iQIYI bevétele 11 százalékkal, 6,6 milliárd jüanra süllyedt.

(MTI)