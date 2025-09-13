Külföld :: 2025. szeptember 13. 14:19 ::

Napocskának nincs albán állampolgársága, ez viszont megnehezíti az első MI-miniszter kinevezését

Bírálta és alkotmányellenesnek minősítette az ellenzék Albániában szombaton Edi Rama miniszterelnök azon elképzelését, amely szerint ezentúl egy mesterséges intelligencia által generált miniszter felügyelné a közbeszerzéseket.

A Diella, azaz Napocska nevű "miniszter" ötletét - amely a kormányfő szerint segítségére lesz Albániának abban, hogy a közbeszerzések 100 százalékban mentesek legyenek a korrupciótól - a többi között a konzervatív Demokrata Párt vezetője, Gazment Bardhi is kifogásolta, leszögezve: "a miniszterelnök tréfája nem válhat jogszabállyá Albániában".



Diella az e-Albania platformon

Bardhi emellett alkotmányellenesnek is nevezte az elképzelést, rámutatva arra, hogy az ország alkotmánya értelmében a tárcavezetőknek albán állampolgároknak, nagykorúaknak és szellemileg alkalmasnak kell lenniük a feladatra.

Rama Szocialista Pártja májusban negyedszerre nyerte meg a parlamenti választásokat, és abszolút többséget ért el.

Egyelőre nem világos, hogy a miniszterelnök Diella kedvéért kezdeményezne-e alkotmánymódosítást, amelyhez egyébként kétharmados többség szükséges.

Diella eredetileg az év elején indult el, mint egy mesterséges intelligencia működtette virtuális asszisztens az e-Albania platformon, amely segít az állampolgároknak és a vállalkozásoknak állami dokumentumok kiállításában, beszerzésében. Hangutasításokkal is működik, és elektronikus bélyegzővel ellátott dokumentumokat állít ki, csökkentve ezzel a bürokratikus késedelmeket. Hivatalos adatok szerint Napocska eddig 36 600 digitális dokumentum kiállításában segédkezett és több mint ezer szolgáltatást nyújtott.

