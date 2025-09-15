Külföld :: 2025. szeptember 15. 11:41 ::

Szigorú büntetést szabhatnak ki ezentúl Dél-Koreában a sorozatos munkahelyi balesetek miatt

Egy új munkavédelmi szabály értelmében akár a nyereségük 5 százalékát kitevő pénzbírságra is számíthatnak a jövőben Dél-Koreában azok a vállalatok, amelyeknél munkahelyi baleset következtében évente több mint három alkalmazott veszti életét - jelentette be hétfőn a szöuli munkaügyi minisztérium.

A bírság mértékét a halálesetek és a balesetek számának függvényében határozzák majd meg, és a befizetett büntetéseket az ipari balesetek megelőzésére fogják fordítani. A kormány módosítani fogja továbbá a munkavédelmi törvényt oly módon, hogy megvonják a működési engedélyt azoktól az építési vállalatoktól, amelyeket már több alkalommal is felfüggesztettek halálos kimenetelű munkahelyi balesetek miatt.

A június óta hivatalban lévő I Dzsemjong dél-koreai elnök leszögezte, hogy célja javítani a munkavédelmi szabályozást, és arra utasította a munkaügyi minisztériumot, hogy dolgozzon ki szigorúbb rendelkezéseket a munkáltatók megbüntetésére. A tárca célja, hogy 10 000 főre esően 0,29-ra, vagyis a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) átlagára szorítsa vissza 2030-ra a munkahelyi balesetek arányát a jelenlegi 0,39-ról.

Tavaly Dél-Koreában 589 ember vesztette életét munkahelyi balesetben, az esetek fele építkezéseken történt. Augusztusban az ország egyik legnagyobb építési vállalata, a POSCO E&C elnök-vezérigazgatója lemondani kényszerült a cég építkezési helyszínein bekövetkezett sorozatos balesetek miatt.

A munkahelyi balesetek nemcsak életveszélyesek lehetnek, hanem súlyos károkat is okoznak a vállalatok termelékenységének és a nemzetgazdaságnak - hívta fel a figyelmet Kim Jonghun munkaügyi miniszter, hozzátéve: a kormánynak alapvető felelőssége biztosítani, hogy az emberek ne haljanak meg a munkahelyükön.

