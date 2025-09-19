Külföld :: 2025. szeptember 19. 23:45 ::

Közös laoszi-orosz hadgyakorlat kezdődött

Közös laoszi-orosz hadgyakorlat kezdődött Laoszban - közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium.

A Laros-2025 kódnevű katonai manővereket a kétoldalú diplomáciai kapcsolatok felvételének 65. évfordulójához és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság kikiáltásának 50. évfordulójához időzítették.

A moszkvai katonai tárca szerint az ünnepélyes megnyitó után a vendéglátó félnek korszerű orosz fegyvereket és haditechnikai eszközöket mutattak be, egyebek között mesterlövészpuskákat, robotizált komplexumokat, géppuskákkal felszerelt szárazföldi drónokat, valamint könnyű páncélzatú, nagy terepjáróképességű járműveket.

A Vállvetve a békért és a biztonságért mottójú orosz-laoszi hadgyakorlat csütörtökig tart.

(MTI)