Külföld :: 2025. október 1. 06:59 ::

Amerikai olajvállalatokra jelentett be "szankciókat" a jemeni húszi milícia

A jemeni húszi milícia által támogatott szanaa-i központú humanitárius műveletek koordinációs központ (Humanitarian Operations Coordination Center, HOCC) bejelentette, hogy "szankciókat léptet életbe" 13 amerikai olajcéggel, köztük az ExxonMobil, Chevron és ConocoPhillips vállalatokkal szemben.

A szankciók a cégek vezetőire és két hajóra is kiterjednek, és válaszként szolgálnak az Egyesült Államok idén a húszik ellen bevezetett szankcióira, noha korábban tűzszünetet kötöttek a Trump-kormányzattal, amelyben a húszik állítólag ígéretet tettek, hogy nem támadnak amerikai érdekeltségű hajókat a Vörös-tengeren és az Ádeni-öbölben.

A HOCC állásfoglalása hangsúlyozza, hogy a szankciók célja "nem büntetés, hanem pozitív magatartásváltozás előidézése".

Mohammed Albasha független Közel-Kelet szakértő LinkedIn-bejegyzésében megjegyezte, nem világos, a "szankciók" azt jelentik-e, hogy a húszik megkezdik a szankcionált szervezetekhez, vállalatokhoz és személyekhez kötődő hajók célba vételét, ami sértené az ománi közvetítéssel a Trump-kormányzattal kötött tűzszüneti megállapodást. Szerinte a szankciók nem valószínű, hogy érdemben befolyásolják a globális olajpiacot, mivel a térség kereskedelmének nagy része kínai, orosz, iráni és más, a húszik által megtűrt piaci szereplők kezében van. Úgy véli, a szankciók inkább politikai kommunikációs eszközként szolgálnak.

Az Egyesült Államok energiainformációs hivatala (EIA) szerint az ilyen támadások kevéssé befolyásolják az Hormuzi-szoroson keresztül zajló olajszállítást, amely az Omán és Irán közötti vízi út és az olajkereskedelem kulcsfontosságú útvonala.

A húszik 2023 óta számos támadást indítottak a Vörös-tengeren olyan hajók ellen, amelyeket Izraellel kapcsolatban állónak tartanak, és ezt azzal indokolják, hogy szolidaritást vállalnak a palesztinokkal Izrael gázai háborúja miatt. A húszik alkalmanként támadtak hajókat az Adeni-öbölben is, amely összeköti a Vörös-tengert és az Arab-tengert.

Az Exxon nem kívánt nyilatkozni, a Chevron pedig nem adott azonnal választ a Reuters hírügynökség kérésére.

(MTI nyomán)