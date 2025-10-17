Külföld :: 2025. október 17. 14:32 ::

Kizártak több magas rangú katonai vezetőt a Kínai Kommunista Pártból

A Kínai Kommunista Párt pénteken kizárta két legmagasabb rangú tábornokát, Ho Vej-tungot és Miao Huát, valamint további hét katonai vezető ellen is fegyelmi eljárás indult korrupció gyanúja miatt - közölte pénteken a kínai védelmi minisztérium.

A tárca közleménye szerint a kizárás alá vont személyek, köztük Ho Vej-tung, a kínai központi katonai tanács korábbi elnökhelyettese és Miao Hua, a hadsereg volt politikai vezetője "súlyosan megsértette a pártfegyelmet, és jelentős mértékű, befolyással való visszaéléssel összefüggő bűncselekményekkel gyanúsíthatók" - közölték.

"A vizsgálatok megállapították, hogy a kilenc személy súlyosan megsértette a pártfegyelmet, és korrupciós bűncselekményeik rendkívül súlyos természetűek, mely különösen kedvezőtlen társadalmi hatással járnak" - fogalmaztak.

A Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának döntése értelmében mind a kilenc vezetőt kizárták a pártból, és megfosztották őket rangjuktól - áll a közleményben, mely szerint kizárásukat a testület soron következő plenáris ülésén fogják hivatalosan is megerősíteni.

Ho Vej-tung 1966 óta az első még hivatalban lévő tábornok, akit ilyen körülmények között váltottak le a központi katonai bizottságból. A 68 éves katonai vezető a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg egyik legmagasabb rangú parancsnoka volt.

A 69 éves Miao Huát már 2024 júniusában eltávolították a legfelső szintű katonai parancsnokságból, miután 2023 novemberében vizsgálat indult ellene "súlyos fegyelmi vétségek" miatt.

Hszi Csin-ping kínai elnök átfogóbb korrupcióellenes intézkedései nyomán az elmúlt két évben több, a kínai hadsereget érintő korrupciós ügyről számoltak be a kínai médiában. A legnagyobb visszahangja Vej Fong-ho és Li Sang-fu korábbi védelmi miniszterek korrupciós ügyeinek volt, miután a belső vizsgálatok szerint, kihasználva tisztségüket, hatalmas pénzösszegeket és értéktárgyakat fogadtak el.

(MTI)