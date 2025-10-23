Külföld :: 2025. október 23. 20:13 ::

Ritka pillanat: egy izraeli miniszter bocsánatkérésre kényszerült, méghozzá a "tevegelő" szaúdiaktól

Megsértette Szaúd-Arábiát csütörtökön, majd bocsánatot kért szavaiért Becalel Szmotrics izraeli pénzügyminiszter, a telepesek Vallásos Cionisták nevű ultranacionalista pártjának elnöke.

Szmotrics egy konferencián felszólalva azt mondta a szaúd-arábiai "normalizálásról", ha annak előfeltétele a független Palesztina kikiáltása, "köszönöm, nem kell, a szaúdiak maradjanak csak a sivatagban és tevegeljenek tovább, mi pedig folytatjuk a fejlődést a gazdaságban, a társadalomban, az államban, amihez értünk".





Később több ellenzéki vezető elítélte kijelentéseit, tudatlansággal és felelőtlenséggel vádolták, és bocsánatkérésre szólították fel. Jaír Lapíd, a parlamenti ellenzék és a centrista Van Jövő párt elnöke az X közösségi oldalon arab nyelven azt írta, hogy "szaúd-arábiai és közel-keleti barátaink számára közlöm, hogy Szmotrics nem képviseli Izraelt".

A Vallásos Cionisták vezetője néhány órával később bocsánatot kért. "A megjegyzésem Szaúd-Arábiáról teljesen helytelen volt, és bocsánatot kérek az okozott sértésért" - mondta, de helyesbítéséhez hozzátette: "Elvárom a szaúdiaktól, hogy ne ártsanak nekünk, ne tagadják meg örökségünket, hagyományainkat és a zsidó nép jogát történelmi hazájához Júdeában és Szamáriában (ezek Ciszjordánia részeinek bibliai nevei), és hogy valódi békét kössenek velünk".





Egy nappal korábban az izraeli parlament, a kneszet első olvasatban huszonöt-huszonnégy arányban elfogadott egy törvényjavaslatot az izraeli szuverenitás kiterjesztéséről a ciszjordániai településekre — noha Benjámin Netanjahu miniszterelnök és pártja, a Likud ellenezték ezt a lépést. A két érintett törvényjavaslatot ellenzéki képviselők nyújtották be.

Csütörtökön erről a miniszterelnöki hivatal angol nyelvű közleményt adott ki: "A kneszetben tartott szavazás az annektálásról szándékos politikai provokáció volt az ellenzék részéről, hogy viszályt szítson JD Vance alelnök izraeli látogatása idején".

A Likud párt és a vallásos pártok - a koalíció fő tagjai - nem szavazták meg ezeket a javaslatokat, kivéve egy elégedetlen Likud-képviselőt, akit nemrég elbocsátottak egy parlamenti bizottság elnöki tisztségéből. "A Likud támogatása nélkül ezek a javaslatok nagy valószínűséggel nem jutnak sehova"- írta a hivatal.

Szeptember elején Szmotrics nyilvánosan Ciszjordánia nyolcvankét százalékának annektálását követelte, miközben a térség országai figyelmeztettek, hogy ez Izrael teljes elszigetelődését okozná a Közel-Keleten.

A kneszet szerdai szavazása vitát okozott az Egyesült Államokkal: Donald Trump amerikai elnök korábban, valamint csütörtökön is kijelentette, hogy nem engedi ezt a lépést. Trump bejelentette, hogy Izrael "minden támogatást elveszítene" az Egyesült Államoktól, ha megpróbálná folytatni az annektálást.

Szaúd Arábia ragaszkodik ahhoz, hogy csak akkor teremt diplomáciai kapcsolatot Izraellel, ha Jeruzsálem beleegyezik egy időhöz kötött, visszafordíthatatlan folyamatba, amely egy jövőbeli palesztin államhoz vezet, és elítélte a szerdai izraeli szavazást is.

"Izrael népe nem a kormány, és biztosan nem Szmotrics, aki önmagában a választási küszöböt sem érné el, mégis fenyegeti Szaúd-Arábiát, és kijelenti, hogy nem lesz palesztin állam. A szaúd-arábiaiak bojkottálása jutalom a Hamásznak, és segíti őket a Gázai övezet feletti uralmuk megtartásában, éppen Szmotrics szándékai szerint" - mondta csütörtökön Jaír Golan, a baloldali Demokraták párt vezetője.

(MTI nyomán)