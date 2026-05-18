2026. május 18. 11:51

Végrehajtást indított Balásy cégei ellen a NAV

Május 15-én indított végrehajtási eljárást a New Land Media és Lounge Design kft.-k ellen a NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága. Mindez azokból az iratokból derült ki, amelyekben az adóhatóság az eljárások bejegyzését kérte a cégbíróságtól – vette észre a G7.

A NAV az üzletember legfontosabb vállalatai ellen indította meg az eljárást. Az elmúlt egy évtizedben ezeken a cégeken keresztül zajlott az akkori kormányzat kommunikációja, benne a kék plakátokkal.

A portál szerint a hatóság akkor hoz ilyen jellegű intézkedést, ha adótartozásról, bírságról vagy visszatérítendő állami támogatásról van szó. Megemlítik, hogy az érintett cégcsoportok nyolc év alatt kétszázszorosára növelték árbevételüket.

Korábban arról írtunk , hogy a Gránit Bank azonnali hatállyal bezárta a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge Design számláit, miután a cég nemrég arról értesítette partnereit, hogy a jövőben már ennél a pénzintézetnél vezeti bankszámláit.

(Index)