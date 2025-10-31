Külföld, Háború :: 2025. október 31. 21:54 ::

Bulgária korlátozza a kőolajipari termékek kivitelét

Határozatot fogadott el a bolgár parlament pénteken a kőolajipari termékek kivitelének korlátozásáról, a hivatalos indoklás szerint az ország energiabiztosítékának garantálása céljából.

A módosító indítvány, amelyet a kormánykoalíció és szövetségesei nyújtottak be, elsősorban a gázolaj és a kerozin exportjának ideiglenes visszafogására vonatkozik, és más európai uniós tagállamokra is érvényes.

A határozat benyújtói az intézkedést "az ország energiabiztonságának és a belső üzemanyagpiac stabilitásának szavatolásával" indokolták, reagálva az Egyesült Államok által az orosz energetikai nagyvállalatokra kivetett szankciókra. Az orosz Lukoil üzemelteti a legnagyobb bulgáriai kőolajfinomítót.

A szöveg szerint az intézkedés alól mentesülhetnek a helyi és külföldi hajók és repülőgépek, valamint a NATO haderejének, illetve az EU-országok hadseregeinek a közös biztonság- és védelmi politikával kapcsolatosan történő szállításai.

Washington a múlt héten jelentett be szankciókat a Rosznyeft és a Lukoil orosz olajtársaságok ellen, befagyasztva a cégek Egyesült Államokban lévő valamennyi kinnlevőségét, és megtiltva minden amerikai vállalatnak a kereskedést ezekkel a cégekkel. Az orosz cégekkel együttműködő vállalatokat is szankcióval sújthatják.

(MTI)