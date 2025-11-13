Külföld :: 2025. november 13. 19:33 ::

Esőért imádkoznak Teheránban

Iráni vallási szervezetek arra kérik a teherániakat, hogy a pénteki imádság után erre a célra megrendezendő eseményeken imádkozzanak esőért az országos katasztrófát jelentő súlyos aszály miatt - jelentette a Farsz helyi hírügynökség.

Az őszi esők elmaradása miatt a legtöbb víztározó kiszáradt Iránban, ezért az országvezetés kénytelen volt drasztikus intézkedéseket hozni. Teheránban a legsúlyosabb a helyzet.

Az iráni energetikai miniszter bejelentette vasárnap, hogy esténként az ország több részén, köztük a fővárosban is felfüggesztik a vízszolgáltatást, és csak reggelente kapcsolják vissza. A lakosságot felszólították, hogy víztartályokkal, szükség esetén a fürdőkádban összegyűjtött vízzel, illetve kútból való szivattyúzással pótolja a szolgáltatáskiesést.

Maszúd Peszeskján iráni elnök a múlt héten a vízszolgáltatás drasztikus korlátozására figyelmeztetett, amennyiben decemberig nem esik az eső. Tartós aszály esetére felvetette a 15 milliós teheráni lakosság kiköltöztetését is.

(MTI)