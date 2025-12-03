Külföld :: 2025. december 3. 19:31 ::

Irán a szomszédos országoktól szeretne vizet vásárolni a tartós aszály miatt

Irán a szomszédos országoktól szeretne vizet vásárolni a tartós aszály miatt - közölte szerdán Abbász Aliabadi iráni energiaügyi miniszter.

"Ha egy ország hajlandó vizet eladni, akkor veszünk tőle" - hangsúlyozta a tárcavezető, akit a Fársz helyi hírügynökség idézett. Emellett a vízgazdálkodás szempontjait szem előtt tartva olyan termékek importja is napirenden szerepel Iránban, amelyeknek az előállításához sok víz kell.

Viszont Irán legtöbb szomszédja, így Irak, Afganisztán és a pakisztáni határrégió is szárazságtól, illetve vízhiánytól szenved. Az északra található Örményország rendelkezik valamennyi víztartalékkal.

Irán a világ egyik legaszályosabb országa. Az utóbbi években folyamatosan csökkent a csapadékmennyiség, és egyre gyakoribbak az aszályos időszakok és a szélsőséges időjárási körülmények. Emellett szakemberek figyelmeztetnek az iráni mezőgazdaság támogatási rendszerének visszásságaira is, miszerint ahelyett, hogy alkalmazkodnának a vízhiányos körülményekhez, különösen intenzív öntözést igénylő fajták termelését támogatja az állam. A hagyományos mezőgazdasági termelést sok helyen kiszorították, ami fatális következményekkel járt a termőtalajra és a víztartalékokra nézve. Emiatt családok ezrei kényszerültek vidékről a nagyvárosokba költözni.

Maszúd Peszeskján iráni elnök november elején a vízszolgáltatás drasztikus korlátozásának szükségességére figyelmeztetett, amennyiben decemberig nem esik eső. Tartós aszály esetére felvetette a 15 milliós teheráni lakosság kiköltöztetését is.

(MTI)